'Open Play' logra su récord de audiencia con el especial de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad arrasó en RTVE. El Sorteo crece en 2.5 puntos y ha obtenido 1.740.000 espectadores y más de 6,7 millones de contactos. La plataforma RTVE Play ha marcado su mejor 22 de diciembre histórico, con más de 1,5 millones de visitantes únicos, un 23,7% más que el año pasado, y un 2,8% más que 2023. El consumo de vídeos on-demand sobre el sorteo crece también a su mejor dato, al superar 93.000 espectadores, un 50% más que el año anterior. Todos los directos alrededor del sorteo reúnen a 694.354 visitantes únicos este año, con una subida global del 47,4% sobre el año anterior. Además, el sorteo con locución fue seguido por 601.341 espectadores. Y estos datos no se quedan solo aquí.

Este 22 de diciembre Open Play, la nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming cambió su horario habitual para realizar una Especial de la Lotería de Navidad. El espacio hizo madrugar a Ángela Fernández, Lara Palma y Taka para seguir minuto a minuto este Sorteo Extraordinario de Navidad, acompañando a la audiencia durante toda la mañana de este 22 de diciembre con humor, análisis y actualidad. También Open Play ha contado con Valeria Ros. La cómica se desplazó hasta los aledaños del Teatro Real de Madrid y captó captar el ambiente, las reacciones y las historias de los asistentes. Este especial conectó con 49.268 visitantes únicos, siendo la segunda señal más seguida del día alrededor del Sorteo de Lotería, solo por detrás de La 1 de TVE. Hasta la fecha, este ha sido el programa más visto desde su estreno el pasado 22 de octubre.

En el programa, hablaron de la historia de este sorteo y nos echamos unas risas con las meteduras de pata más memorables. Además, descubrimos todos los secretos sobre estadística con el matemático Manuel Gª Fernández, para poner la suerte de nuestro lado de una vez y hacernos ricas. También pasó por Open Play, la asesora legal Olga Majoral Bustos, para contestar a todas las preguntas que surgen durante el Sorteo Extraordinario de Navidad: ¿qué pasa si uno de los niños canta mal el número y dice el tuyo por error? ¿Tienes derecho a cobrar algo? ¿Y si se te rompe el boleto? ¿Y si tu suegro te dijo que compartía contigo el boleto y luego te dio plantón?