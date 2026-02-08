Elecciones en Aragón: mapa de los resultados por municipio

¿Quién ha ganado las elecciones del 8-F en Aragón? ¿Cuántos votos han obtenido el PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-Sumar o PAR en cada municipio?

Elige entre las distintas opciones que ofrece nuestro mapa interactivo para descubrir quién ha sido el partido más votado en cada pueblo y ciudad de Aragón, y si el partido ganador ha cambiado respecto a las elecciones de 2023. También puedes ver cómo ha ido la batalla por el voto entre los bloques políticos de izquierda y derecha y cuál ha sido el más votado en cada población. ¿Quieres saber cómo le ha ido a cada partido en todo el territorio o si ha habido un cambio en el partido más votado? ¿Ha ganado la derecha o la izquierda en tu municipio? ¿Cómo ha ido el duelo particular de PP y Vox o del PSOE y Vox en cada lugar? Averígualo usando las opciones del mapa.

Este mapa ha sido elaborado con datos del Gobierno de Aragón a nivel de municipio. Utiliza el zoom del mapa para ver cómo han votado los vecinos de una zona concreta y saber quién ha ganado. También se puede recurrir al buscador: introduce el nombre de una población para que el mapa muestre el resultado de las elecciones en Aragón en esa zona.

Datos provisionales proporcionados por el Gobierno de Aragón.