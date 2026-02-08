Elecciones en Aragón, en directo última hora hoy: se empiezan a constituir las mesas electorales
- A partir de las 9:00 los ciudadanos podrán ejercer su derecho a voto en 999 colegios electorales de 731 municipios
Más de un millón de aragoneses están citados este domingo para participar en las elecciones a la presidencia de Aragón, las primeras que se celebran por adelantado en la historia de esta comunidad autónoma, al no haber logrado Jorge Azcón los apoyos suficientes para los presupuestos de 2026.
- Los aragoneses eligen a sus 67 representantes en las Cortes entre 15 candidaturas.
- Zaragoza es la provincia con más electores (725.471 personas), seguida de Huesca (165.992 electores) y Teruel (100.430 personas).
- Casi 33.000 personas acudirán por primera vez por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada en 2023.
En directo, elecciones en Aragón 2026
8:28
¿Acompañará el tiempo en esta jornada electoral en Aragón?
La Agencia Estatal de Meteorología prevé este domingo nevadas significativas en el Pirineo y sierra de Albarracín y posibles intervalos de rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas altas o expuestas del valle del Ebro. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima en Huesca, 1 y 9 de Teruel y 5 y 13 de Zaragoza.
En el Pirineo habrá cielo muy nuboso con precipitaciones en la cara sur por la mañana y cara norte por la tarde, en el sistema Ibérico, nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, y en el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.
Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros, con nevadas significativas en el Pirineo y la sierra de Albarracín.
Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo; en el resto en ligero descenso; máximas en descenso en Cinco Villas y Bajo Aragón y sin cambios o en ligero ascenso en el resto.
Heladas débiles en el Pirineo y en el sistema Ibérico y Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del valle del Ebro.
8:20
Especial Aragón decide en RTVE | Todos los detalles de la jornada electoral
Desde primera hora RTVE despliega a sus profesionales para ofrecer información actualizada del desarrollo de la votación con avances de resultados. Desde las 08:00 horas, el Canal 24 horas hay conexiones en directo desde los puntos de interés informativo, con la votación de los candidatos y todos los detalles.
Marc Sala conducirá desde el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, dos avances informativos, a las 09:00 horas y a las 13:55 horas en La 1 y el Canal 24 horas. Minutos después, a las 14:15 horas, ‘Noticias Aragón’ profundizará en esta jornada histórica para los aragoneses.
Y por la noche, habrá especiales informativos en La 1, el Canal 24 horas, RNE y Radio 5, así cómo un amplio despliegue digital de RTVE Noticias con el seguimiento minuto a minuto, entre otras informaciones, como las claves, mapas y gráficos.
8:11
Se constituyen las mesas electorales en los 731 municipios de Aragón
A esta hora se constituyen las 2.213 mesas que se han habilitado en los 999 centros electorales donde casi un millón de electores podrán ejercer su derecho al voto este domingo 8 de febrero.
El Ayuntamiento de Zaragoza se ha habilitado como centro de votación. Es el centro de votación más grandes de todo Aragón, con 14 mesas electorales — serán 1.482 mesas en total —, informa Álvaro Jiménez informa desde allí en el Telediario Matinal de TVE.
"#EleccionesAragónRTVE | Los colegios electorales ya están constituyendo las mesas
En uno de ellos está Álvaro Jiménezhttps://t.co/vVRqw1kQ0I pic.twitter.com/BsWWyYpNSu“
Las urnas ya están preparadas y los ciudadanos convocados a formar parte de las mesas en los colegios que abrirán a las 9:00 horas.
7:40
La inmigración compensa un bajo crecimiento vegetativo
Para muchas zonas rurales, la gran esperanza es la migración. Aunque el crecimiento vegetativo de la comunidad está por debajo de la media nacional, se compensa en parte por la llegada de extranjeros.
La tasa de población extranjera en Aragón (14,2%) está algo por encima de la nacional (13,4%), pero el número sube especialmente en algunas comarcas con gran presencia de la agricultura, y sobre todo, de la ganadería.
En comarcas como el Bajo Aragón o el Bajo Cinca, en la frontera con Lleida y donde se concentra la producción de carne de Aragón, el porcentaje de extranjeros se dispara hasta el 28%, según el Instituto Aragonés de Estadística.
-
7:36
La macrocefalia de Zaragoza: ¿oportunidad o desequilibrio?
La población se concentra mayoritariamente en la ciudad de Zaragoza, que, con 700.000 habitantes, aglutina más de la mitad de la población de la comunidad, y se sitúa a enorme distancia del siguiente municipio, con más habitantes, Huesca, con 55.000.
La ciudad se beneficia de una localización privilegiada, en un punto estratégico en el que se cruzan varias rutas que conectan las regiones más dinámicas del país.
Por un lado, el corredor Madrid-Barcelona, por otro, el corredor del Ebro que une el País Vasco y Navarra con Cataluña, y además también es un lugar clave en la conexión con Francia y la Comunidad Valenciana.
Esto ha facilitado la instalación de grandes centros logísticos, uno de los puntos fuertes de la economía aragonesa de los últimos años. En la capital aragonesa se sitúa la Plataforma Logística Zaragoza (Plaza), la de mayor tamaño de Europa.
7:32
Radiografía | Aragón, una economía dinámica pero lastrada por el envejecimiento y la despoblación. Por Álvaro Caballeo | Datos RTVE
Un territorio extenso pero poco poblado y envejecido, que se sitúa entre las comunidades con mayor renta y con un paro por debajo de la media. Una autonomía que ha logrado frenar la pérdida de población, aunque la situación cambia radicalmente si se compara su capital -Zaragoza-, con gran dinamismo demográfico y económico, con las zonas rurales.
Aunque es la cuarta comunidad por extensión, Aragón se sitúa, con 1,3 millones de habitantes, entre las autonomías menos pobladas. Es también la cuarta con una menor densidad de población, 28,3 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos de la media nacional (96,1 habitantes/Km²).
La población, además, está envejecida. Los mayores de 65 años representan más de un 22,6% de la población, por encima de la media nacional (20,7%), según datos del INE del año pasado. Solo en 16 municipios aragoneses -la mayoría en el área metropolitana de Zaragoza- hay más niños que jubilados y en muchas localidades no hay un solo menor de 16 años.
7:26
El riesgo de llevar ministros como líderes en las autonómicas: "Se vota sobre una especie de referéndum nacional". Por Félix Donate Mazcuñán
Aunque el nuevo ciclo electoral comenzó hace poco más de un mes en Extremadura, el PSOE inicia este domingo con Pilar Alegría otro ciclo marcado por una peculiaridad: son los primeros comicios con un candidato que ha pasado directamente desde el Consejo de Ministros a ser cabeza de lista.
Tras ella, en unos meses será el turno de María Jesús Montero en Andalucía y, posteriormente, otros tres ministros serán cabezas de lista en diferentes comunidades autónomas. Una práctica "extraña", fuera de "lo común", apuntan los expertos, y que es un arma de doble filo para quien apuesta por ello.
7:22
En qué hay que fijarse en las elecciones de Aragón: claves de la segunda etapa del ciclo electoral de 2026. Por José Á. Carpio | Datos RTVE
Aragón celebra este domingo elecciones autonómicas anticipadas, segundo episodio de unos comicios de este tipo tras el ciclo abierto por Extremadura en diciembre y que continuará Castilla y León dentro de un mes.
La comunidad aragonesa celebra estos comicios en unas condiciones muy parecidas a los extremeños: por primera vez fuera del calendario habitual, sin coincidir con las elecciones municipales, y en un escenario político similar, con un PP que busca exhibir la medida a su liderazgo y, al tiempo, la profundidad de la caída del PSOE, en un contexto de crecimiento de la derecha del que el principal beneficiado podría ser Vox.
Lecturas nacionales al margen, que las ha habido y las habrá, la gobernabilidad de Aragón en la próxima legislatura es lo que mueve en primer término a la ciudadanía a las urnas este 8 de febrero, un censo de 1.036.321 votantes. Y, en sí mismas, estas elecciones presentan unas claves en las que fijarse, que marcarán el resultado electoral y lo que se diga de él.
7:16
Quién es quién en las elecciones en Aragón: cuatro candidatos repiten, una exministra y un defensor del aragonés. Por Mª Carmen Cruz Martín
Por primera vez en su historia, Aragón celebra elecciones autonómicas anticipadas. Los aragoneses acude a las urnas en soledad para elegir a quién estará al frente del Gobierno autonómico y tendrán que elegir entre un total de 14 candidaturas, de las que ocho tienen actualmente representación parlamentaria en Las Cortes de Aragón.
7:10
Diario de campaña 8-F | ¿Cómo han sido estas 15 jornadas de mítines y debates?
Una crónica de Mari Carmen Cruz Martín, Álex Cabrera y Félix Donate
También puedes ver en el diario de campaña cómo han sido estas 15 jornadas de actos electorales, mítines y debates, en los que la política nacional también ha marcado el día a día de los candidatos. La campaña comenzaba el pasado 23 de enero con unas horas de retraso en señal de respeto y luto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
El insulto a Pedro Sánchez en Teruel por parte de una concejala del PP de Vallanca, impactó el pasado 2 de febrero en la recta final de la campaña de las aragonesas.
En el cierre de campaña los líderes nacionales acudieron a Aragón para respaldar a sus cabezas de lista. Estuvieron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez; el líder de Vox, Santiago Abascal, la líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero.
7:05
Consulta el comparador de programas en el especial de RTVE
Aquellos que todavía no están seguros o tiene dudas sobre su voto, todavía están a tiempo para consultar en el comparador elaborado por RTVE los programas electorales de los partidos que concurren este domingo a estas elecciones en Aragón.
Este comparador se pueden consultar las propuestas de electorales de los partidos que obtuvieron representación en las Cortes de Aragón en la convocatoria electoral precedente, en mayo de 2023.
Sanidad, Educación, Políticas Sociales, Inmigración, feminismo...¿Con qué proyecto se presenta cada candidato?
7:00
¡Buenos días! Más de un millón de aragoneses elegirán este domingo 8 de febrero a su presidente y a sus 67 representantes en las Cortes entre las 15 candidaturas que se presentan a estas elecciones, tras una campaña en la que se han volcado los líderes nacionales de los partidos. El candidato ganador tendría que lograr la mayoría absoluta de 34 escaños para gobernar sin apoyos, sin embargo los resultados de las encuestas auguran que habrá pactos.
Son las primeras elecciones que se celebran por adelantado en la historia de esta comunidad, después de que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón (PP), anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios tras no lograr aprobar los Presupuestos para 2026.