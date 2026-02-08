Elecciones en Aragón, en directo última hora hoy: se empiezan a constituir las mesas electorales

8:28

¿Acompañará el tiempo en esta jornada electoral en Aragón?

La Agencia Estatal de Meteorología prevé este domingo nevadas significativas en el Pirineo y sierra de Albarracín y posibles intervalos de rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas altas o expuestas del valle del Ebro. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima en Huesca, 1 y 9 de Teruel y 5 y 13 de Zaragoza.

En el Pirineo habrá cielo muy nuboso con precipitaciones en la cara sur por la mañana y cara norte por la tarde, en el sistema Ibérico, nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, y en el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.

Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros, con nevadas significativas en el Pirineo y la sierra de Albarracín.

Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo; en el resto en ligero descenso; máximas en descenso en Cinco Villas y Bajo Aragón y sin cambios o en ligero ascenso en el resto.

Heladas débiles en el Pirineo y en el sistema Ibérico y Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del valle del Ebro.