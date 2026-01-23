Quién es quién en las elecciones en Aragón: cuatro candidatos repiten, una exministra y un defensor del aragonés

Por primera vez en su historia, Aragón celebrará elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero. Entonces, los aragoneses acudirán a las urnas en soledad para elegir a quien estará al frente del Gobierno autonómico y tendrán que elegir entre un total de 14 candidaturas, de las que ocho tienen actualmente representación parlamentaria en Las Cortes de Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, vuelve a encabezar la lista del PP con el objetivo de poder ganar con soltura y no tener que depender de otros partidos, como hasta ahora, que fue justo la causa que le ha abocado al adelanto electoral, al no contar con apoyos para aprobar los presupuestos regionales de 2026.

Por primera vez, la exministra y exportavoz del Gobierno nacional Pilar Alegría será la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, tras haber sucedido a al ya fallecido Javier Lambán como líder de los socialistas aragoneses. Por Vox, vuelve a repetir Alejandro Nolasco, quien llegó a ser vicepresidente del Gobierno de Azcón y consejero.

La izquierda del PSOE vuelve a concurrir por separado. Por un lado, estará el secretario de Movimientos Sociales de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, quien encabezará la candidatura de esta formación regionalista. Y por otro, Podemos, que se presenta junto a Alianza Verde, tiene a María Goikoechea como candidata a la Presidencia, mientras que IU y Sumar, que acuden juntos a esta cita electoral, tienen como cabeza de lista a Marta Abengochea.

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, vuelve a presentarse a los comicios autonómicos liderando la lista de la Coalición Existe (Teruel y Aragón Existe). Y otro de los candidatos que repite en esta cita es Alberto Izquierdo que concurre como cabeza de lista por el Partido Aragonés (PAR).

El pasado 7 de enero, el Boletín Oficial de Aragón publicó las listas completas de los candidatos a los comicios del 8-F con alguna sorpresa, como la de la lista de Se Acabó la Fiesta, pues el partido de Alvise Pérez ha registrado listas en las tres provincias aragonesas. Será así su segunda participación en unas elecciones tras las europeas de 2024, en las que logró representación.

Alegría (PSOE), la ministra que "vuelve a casa" Pilar Alegría "vuelve a casa" después de cuatro años y medio en el Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y también portavoz del Ejecutivo. Nacida en 1977 en La Zaida, un pequeño municipio de Zaragoza, cuando la secretaria general del PSOE de Aragón llegó al Consejo de Ministros no era nueva en política nacional, pues ya en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa fue diputada, y además, una de las más jóvenes en el Congreso. Pilar Alegría, el regreso a Aragón de una candidata forjada como portavoz durante la etapa más convulsa del PSOE Noemí San Juan Lambán la nombró secretaria de Organización en el PSOE de Aragón en 2014 y también consejera de Innovación, Investigación y Universidad en su Ejecutivo entre 2015 y 2019. En la crisis interna del PSOE que desembocó en la dimisión de Pedro Sánchez como líder socialista en octubre 2016, el PSOE aragonés, incluida Alegría, apoyó a Susana Díaz en las primarias. Y aunque Sánchez ganó esas primarias, poco a poco la ahora secretaria general de los socialistas aragoneses fue incrementando sus responsabilidades orgánicas e institucionales, llegando a ser delegada del Gobierno en Aragón en febrero de 2020. Este 8-F no será la primera vez que Alegría, maestra de formación, tenga que enfrentarse a Azcón en unas elecciones, porque en 2019, ya batallaron en los comicios municipales de Zaragoza. Y aunque la socialista ganó al 'popular', finalmente fue este el que se hizo con la Alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox, lo que se convirtió en jefa de la oposición en el Ayuntamiento.

Nolasco (Vox) tratará de volver a ser clave para Azcón Vox repite con Alejandro Nolasco como candidato a la Presidencia de Aragón para las próximas elecciones autonómicas. Nacido en Pamplona en 1991, aterrizó en política en 2019, cuando resultó elegido concejal en el Ayuntamiento de Teruel, ciudad en la que vivía y ejercía como abogado desde 2017. Alejandro Nolasco, la apuesta de Vox para repetir el resultado extremeño en Aragón Noemí San Juan Gracias al pacto entre PP y Vox en 2023, alcanzó la Vicepresidencia de Aragón y fue también consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, aunque solo permaneció once meses en el Gobierno de Azcón. Asimismo en 2023 se presentó como candidato de Vox a la Alcaldía de Teruel, donde la formacion obtuvo dos concejales. Licenciado en Derecho y Filosofía, Nolasco compagina su trayectoria política con la escritura y ha publicado un total de siete libros. De cara al 8-F, Vox ha insistido en sus exigencias a Azcón si los necesita para ser presidente: no al Pacto Verde, rebajas fiscales y cambios en la política migratoria.

Pueyo (CHA), el firme defensor del aragonés y también diputado en el Congreso Jorge Pueyo es el candidato más joven a la Presidencia de Aragón. Nacido en Fonz (Huesca) en 1995, adquirió su condición de diputado en las elecciones generales de julio de 2023 dentro del grupo Sumar. Con él, la Chunta Aragonesista (CHA) volvió a tener representación en el Congreso tras la salida del histórico y fallecido José Antonio Labordeta. Jorge Pueyo, el activista lingüístico de CHA vuelve a Aragón tras su paso por el Congreso Noemí San Juan Es un firme defensor de la cultura y la lengua aragonesa. De hecho, antes de dar el salto a la política, tenía un proyecto de divulgación del aragonés en Youtube. Ha ejercido como abogado, pero también es conocido por su faceta como presentador y director del programa 'A escampar la Boira' y redactor en 'Charrín Charrán', ambos programas en Aragón TV. La Chunta Aragonesista intentó conformar una lista conjunta con los partidos a la izquierda del PSOE, pero tras el fracaso de las negociaciones, Pueyo fue ratificado por el Comité Nacional como candidato a la Presidencia de Aragón, quien ha mostrado sus "ganas de acabar" con las "políticas privatizadoras, extractivistas y cobardes" de Azcón.

Guitarte (Existe) repite representando la España vaciada El nombre de Tomás Guitarte empezó a ser conocido a nivel nacional cuando la investidura de Pedro Sánchez de 2019, que terminó apoyando a pesar de sufrir unas "tremendas presiones" mediáticas y en las redes sociales. Acababa de llegar al Congreso como diputado de Teruel Existe, la agrupación de electores que representaba a la España Vaciada y con la que concurrió a las generales de ese año. Entonces logró un escaño y su voto en la investidura era crucial. Tras su paso por el Congreso, Teruel Existe se constituyó en partido político, y Guitarte encabezó en 2023 la lista de la candidatura autonómica, pero bajo el nombre de Aragón y Teruel Existe, que obtuvo tres escaños por la provincia por la que se dio a conocer. Nacido en Cutanda en 1961 y arquitecto de formación, es el más mayor de los candidatos que se presentan a la Presidencia de Aragón. Tomás Guitarte mantiene el foco en las reclamaciones de la España Vaciada desde Aragón-Teruel Existe Noemí San Juan En la investidura de Azcón en 2023 votó en contra por el pacto de 'populares' con Vox, su principal línea roja. En 2024 también encabezó la coalición electoral La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo, formada por varias organizaciones que abanderaban la lucha contra la despoblación, como Soria Ya o Cuenca Ahora, pero no consiguieron representación.

Goicoechea (Podemos-AV), vuelve a la política la exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer Desde hace años María Goicoechea está vinculada a movimientos feministas y vecinales, y ahora regresa a la primera línea política para ser la candidata de Podemos-Alianza Verde (PODEMOS -AV), después de que en esta legislatura que ahora finaliza haya estado fuera de la actividad política. Nacida en Zaragoza en 1987, fue la directora del Instituto Aragonés de la Mujer durante el Gobierno cuatripartito (PSOE, CHA, PAR y Podemos) liderado por el socialista Javier Lambán, entre 2019 y 2023. Cuando en la anterior cita autonómica con las urnas en 2023, Podemos pasó de cinco diputados a uno, Goicoechea anunció que dejaba la política en activa. María Goicoechea, la exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer que vuelve a la política de la mano de Podemos Félix Donate Mazcuñán Los 'morados' aspiran a incrementar su presencia en las Cortes de Aragón, que actualmente es de un solo diputado, y su objetivo es lograr que la "izquierda aragonesa se ponga en pie" para "defender los servicios públicos".

Abengochea (IU-Sumar), una funcionaria que quiere "frenar el avance reaccionario" Marta Abengochea es la coordinadora general de IU Aragón, partido que se presenta con una nueva coalición este 8-F: Izquierda Unida-Movimiento Sumar, con el fin de movilizar a la izquierda y "frenar el avance reaccionario". Nacida en San Sebastián en 1976, es funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza. Marta Abengochea estrena la coalición IU-Sumar en Aragón con el objetivo de movilizar a la izquierda Àlex Cabrera Se inició en política municipal en 2015, cuando se convirtió en concejala y teniente de alcalde en Zuera, cargo en el que se matuvo durante ocho años y que compaginó en los primeros cuatro años con el de diputada en la Diputación Provincial de Zaragoza. Formó parte de la lista de Unidad Popular que se presentó a las elecciones generales de 2019. Abengochea se presenta con un programa que promete "más derechos y menos derechas", y priorizará las demandas vinculadas "a la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la sanidad y la educación públicas". En los últimos comicios regionales, en 2023, Izquierda Unida logró su peor resultado, aunque logró un escaño en las Cortes de Aragón.

Alberto Izquierdo quiere que el PAR siga siendo llave de la gobernabilidad El Partido Aragonés vuelve a repetir cabeza de lista para la cita del 8-F: Alberto Izquierdo, después de que su candidatura fuera la única que se registró para las primarias. Desde 2003 es alcalde de Gúdar, la localidad que le vio nacer en 1983, y milita en el PAR desde 2002. Ostenta el récord de haber sido el político más joven en acceder a una Alcaldía en España. Ha sido también vicepresidente de la Diputación de Teruel entre 2019 y 2023. Alberto Izquierdo busca recuperar la relevancia del PAR en un Aragón polarizado Noemí San Juan Izquierdo se ha mostrado esta legislatura muy crítico con Vox y Teruel Existe, partidos a los que ha acusado de generar solo inestabilidad, en especial al primero, para lograr votos. En estos comicios la formación tratará de recuperar su espacio, pues durante varias legislaturas, el PAR tuvo la llave de la gobernabilidad en Aragón y llegó a pactar tanto con PP, como el PSOE. Sin embargo, en 2023 obtuvo sus peores resultados y solo logró un escaño.

Cómo van las encuestas Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está en los 34 escaños. En las anteriores elecciones, el PP obtuvo 28 parlamentarios, mientras que el PSOE logró 23 asientos. Vox alcanzó los siete diputados, y Chunta Aragonesista y la coalición Aragón Existe obtuvieron tres representantes cada uno. En cuanto a los partidos de izquierda, Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés, se quedaron con un parlamentario cada uno. Según el sondeo preelectoral sobre las elecciones autonómicas de Aragón elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP ganaría las elecciones en Aragón, logrando entre 25 y 29 escaños, mientras que el PSOE conseguiría entre 17 y 23 parlamentarios (ahora cuenta con 23). Vox obtendría entre 10 y 13 esccaños; CHA entre 3 y 5; IU-Movimiento Sumar entre 1 y 3, y Teruel Existe entre 1 y 2. Peligra la presencia de Podemos que podría obtener entre 0 y 1, mientras que el PAR perdería su diputado y no obtendría ninguno.