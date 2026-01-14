RTVE celebra el 29 de enero un debate electoral con todos los candidatos de Aragón

RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Aragón con los ocho candidatos a la Presidencia de Aragón que tienen representación en las Cortes aragonesas. Será el 29 de enero, con una duración de 80 minutos.

Contará con todos los 'números uno' de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Coalición Teruel y Aragón Existe, Coalición Podemos-Alianza Verde, Coalición IU-Sumar, y el Partido Aragonés (PAR).

De este modo, participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICION EXISTE), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Se emitirá tras la segunda edición del Telediario, por La 1, en Aragón y por el Canal 24 Horas, para toda España, en RNE y en RTVEplay. Un debate que presentará Xabier Fortes.

El debate que se celebrará el 29 de enero tendrá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 20 minutos: estos son economía, políticas sociales y pactos y regeneración democráticas.