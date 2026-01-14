RTVE celebra el 29 de enero un debate electoral con todos los candidatos de Aragón
- Tendrá 80 minutos de duración y estarán todos los cabezas de lista
- Se emitirá en directo tras el Telediario 2 y lo presentará el periodista Xabier Fortes
RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Aragón con los ocho candidatos a la Presidencia de Aragón que tienen representación en las Cortes aragonesas. Será el 29 de enero, con una duración de 80 minutos.
Contará con todos los 'números uno' de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Coalición Teruel y Aragón Existe, Coalición Podemos-Alianza Verde, Coalición IU-Sumar, y el Partido Aragonés (PAR).
De este modo, participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICION EXISTE), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
Se emitirá tras la segunda edición del Telediario, por La 1, en Aragón y por el Canal 24 Horas, para toda España, en RNE y en RTVEplay. Un debate que presentará Xabier Fortes.
El debate que se celebrará el 29 de enero tendrá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 20 minutos: estos son economía, políticas sociales y pactos y regeneración democráticas.
Primera elecciones anticipadas en Aragón
Aragón celebrará, por primera vez en su historia, elecciones anticipadas. Será el próximo 8 de febrero cuando los aragoneses tengan que volver a las urnas para elegir a un nuevo ejecutivo autonómico. Lo ha confirmado desde el Pignatelli el presidente de la comunidad, el popular Jorge Azcón.
El adelanto se produce tras más de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y después de constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026.