Catorce candidaturas se presentan a las elecciones autonómicas aragonesas para el próximo 8 de febrero

Se cumple una nueva etapa en camino hacia las próximas las elecciones autonómicas aragonesas que se celebrarán el próximo 8 de febrero tras el adelanto electoral decidido por Jorge Azcón, al no reunir apoyos suficientes para los presupuestos autonómicos de 2026. El Boletín Oficial de Aragón publica este miércoles las listas completas de los candidatos a esos comicios con algunos nombres que ya se conocían, pero también alguna sorpresa. En total hay catorce candidaturas, de las que ocho ya tienen representación parlamentaria.

Jorge Azcón liderará la lista del Partido Popular con el objetivo de reeditar la presidencia de la comunidad, mientras que Pilar Alegría es la número 1 del Partido Socialista tras renunciar a sus cargos como portavoz del Gobierno central y ministra de Educación. También repite Alejandro Nolasco como cabeza de cartel de Vox o Tomás Guitarte por Teruel Existe. También el PAR mantiene a su candidato principal, Alberto Izquierdo. Jorge Pueyo se presentará por Chunta Aragonesista, María Goicoechea por Podemos y Marta Abengochea por IU-Sumar. La sorpresa la ha dado Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, que se presenta por primera vez por la provincia de Zaragoza.

Varios consejeros autonómicos en la lista del Partido Popular Jorge Azcón tira de gabinete para elaborar las listas electorales de su partido, en las que varios consejeros autonómicos ocupan puestos de salida. Es el caso de Mar Vaquero (Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia), Octavio López (Consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial) o José Luis Bancalero (Consejero de Sanidad), todos ellos en la lista de Zaragoza. También está en esta lista el vicepresidente primero de las Cortes Aragonesas, Ramón Celma. En la de Huesca destacan, entre otros, los nombres de Carmen M.ª Susín (Consejera de Bienestar Social y Familia) o Roberto Bermúdez de Castro (Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública). Silvia Casas y Jesús Fuertes encabezan la lista por la provincia de Teruel, donde Manuel Blasco (Consejero de Medio Ambiente y Turismo) ocupa el último puesto de la lista.

Alegría intentará ganar la presidencia de Aragón para el PSOE La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, defenderá "con uñas y dientes" que Aragón sea respetada en la reforma de la financiación autonómica. Así lo ha dicho en una entrevista en Radio Zaragoza la portavoz del Gobierno y exministra de Educación, que renunció a ambos cargos cuando Jorge Azcón adelantó los comicios autonómicos. Alegría mantiene de número dos a Darío Villagrasa e incluye la secretaria provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero. En Huesca la lista estará encabezada por el portavoz socialista en las Cortes Aragonesas Fernando Sabés, seguido de Lorena Canales. Y en Teruel por Rafael Guía, secretario general del Partido Socialista en la provincia turolense.

El bloque conservador mantiene a sus candidatos y la izquierda concurre por separado Alejandro Nolasco será el número uno de Vox, encabezando la lista de la formación por Teruel. Le acompañarán Santiago Morón como número uno en la lista de Zaragoza y David Arranz encabezando la de Huesca. Tomás Guitarte repite como cabeza de cartel de la Coalición Aragón existe y Alberto Izquierdo será el candidato del Partido Aragonés. Los partidos a la izquierda del PSOE se presentarán por separado en puestos que encabeza, con Jorge Pueyo en representación de Chunta Aragonesista, acompañado de Isabel Lasobras como número dos en Zaragoza. Podemos presenta a María Goicoechea junto a Rircard Mitjana en Zaragoza y Marta Abengochea junto a Álvaro Sanz por Izquierda Unida-Movimiento Sumar. ““