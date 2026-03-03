El tiempo hoy 3 de marzo en España: la borrasca Regina azotará Andalucía y Canarias
- Jornada muy inestable con tormentas y viento fuerte en gran parte de España
Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La llegada de la borrasca Regina dejará un episodio de tiempo inestable en gran parte de España, con lluvias persistentes, tormentas localmente intensas, fuertes rachas de viento y nevadas en zonas altas. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Andalucía occidental y el entorno del estrecho, mientras que en Canarias se esperan lluvias, viento muy fuerte y acumulaciones destacables de nieve en las cumbres. Además, las rachas de viento podrán ser muy fuertes, especialmente en el archipiélago y en el extremo sur y sureste peninsular.
Inestabilidad en el resto del país
En el resto del país, el tiempo también vendrá marcado por la inestabilidad. La entrada de aire húmedo desde el Mediterráneo favorecerá la presencia de nubes y precipitaciones ocasionales en buena parte de la mitad este peninsular, sobre todo en las zonas cercanas al litoral y al norte del cabo de la Nao. En cambio, en el Cantábrico y el noroeste se esperan cielos más despejados, aunque no se descarta algún chubasco aislado.
Las temperaturas máximas bajarán en Canarias, el sistema Ibérico y el litoral cantábrico, mientras que subirán en las provincias mediterráneas, los Pirineos y el oeste peninsular, con un ascenso notable en el oeste de Galicia. Las mínimas tenderán a subir en general, aunque descenderán en el entorno del Estrecho, Canarias y el norte. También se esperan heladas débiles en los Pirineos.
El viento, otro de los protagonistas
Por último, el viento será otro de los protagonistas del día. Soplará con fuerza del norte en la fachada oriental y con rachas muy intensas en Canarias. En el resto del territorio predominará el viento del este, moderado en zonas costeras y del centro y sur, aunque con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y el extremo sureste. Además, podrán formarse bancos de niebla en zonas interiores del este y se espera la presencia de calima en amplias áreas de la Península y Baleares.
