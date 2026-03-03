El tiempo hoy 3 de marzo en España: la borrasca Regina azotará Andalucía y Canarias

La llegada de la borrasca Regina dejará un episodio de tiempo inestable en gran parte de España, con lluvias persistentes, tormentas localmente intensas, fuertes rachas de viento y nevadas en zonas altas. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Andalucía occidental y el entorno del estrecho, mientras que en Canarias se esperan lluvias, viento muy fuerte y acumulaciones destacables de nieve en las cumbres. Además, las rachas de viento podrán ser muy fuertes, especialmente en el archipiélago y en el extremo sur y sureste peninsular.

Inestabilidad en el resto del país En el resto del país, el tiempo también vendrá marcado por la inestabilidad. La entrada de aire húmedo desde el Mediterráneo favorecerá la presencia de nubes y precipitaciones ocasionales en buena parte de la mitad este peninsular, sobre todo en las zonas cercanas al litoral y al norte del cabo de la Nao. En cambio, en el Cantábrico y el noroeste se esperan cielos más despejados, aunque no se descarta algún chubasco aislado. Mapa de temperaturas máximas en España RTVE.es Las temperaturas máximas bajarán en Canarias, el sistema Ibérico y el litoral cantábrico, mientras que subirán en las provincias mediterráneas, los Pirineos y el oeste peninsular, con un ascenso notable en el oeste de Galicia. Las mínimas tenderán a subir en general, aunque descenderán en el entorno del Estrecho, Canarias y el norte. También se esperan heladas débiles en los Pirineos. Mapa de temperaturas mínimas RTVE.es