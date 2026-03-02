El tiempo hoy 2 de marzo en España: aumento de la inestabilidad
- Las temperaturas mínimas aumentarán localmente en el Cantábrico
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, 2 de marzo, ascensos localmente notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico, y probables rachas muy fuertes de viento de levante en el entorno del Estrecho y litorales de sureste peninsular.
Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país. Al principio del día se darán cielos poco nubosos o despejados en la mitad norte y cuadrante suroeste peninsular, la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país.
Habrá precipitaciones en el oeste de Galicia extendiéndose durante la segunda mitad del día en forma de chubascos dispersos a amplias zonas del territorio, exceptuando tercio nordeste y Baleares. Serán más intensos y frecuentes, ocasionalmente con tormenta, en el extremo occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes.
A últimas horas las precipitaciones serán más abundantes en la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos en el norte de la Nao. Posibles nevadas en montaña por encima de 1600/1800 metros.
Cielos nubosos en el norte de Canarias y poco nuboso al sur, con la cola de un frente haciendo aumentar la nubosidad y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur.
Calima
Temperaturas máximas en descenso en los tercios este y oeste peninsulares, en aumento en litorales cantábricos y con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el extremo nordeste peninsular y en ascenso en el resto de la Península, ligero en la mitad sur, moderado en la norte y locamente notable en el Cantábrico. Pocos cambios en las islas.
Habrá calima en la mitad sureste peninsular y Baleares, así como heladas débiles en la Ibérica y moderadas en el Pirineo.
Vientos
Se registrarán vientos de flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y litorales de Galicia y sureste peninsular, también posibles en puntos del área cantábrica.
Asimismo, habrá viento moderado de componente norte en Canarias tendiendo a fuerte con probables rachas muy fuertes.
