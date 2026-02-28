El tiempo en España el fin de semana del 28 de febrero: bajada de temperaturas y lluvias en el norte de la Península

Este sábado se esperan lluvias débiles en el norte y continuará el descenso de las temperaturas en amplias zonas del interior del tercio nordeste peninsular; en Canarias se mantendrá la calima y habrá rachas muy fuertes de viento que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el frente continuará desplazándose por la Península, aunque algo más debilitado, dejando lluvias débiles en la mitad oriental, Cantábrico y norte de Galicia, también posibles en litorales occidentales de Alborán, sin descartar algún chubasco en las Béticas. Intervalos nubosos en todo el territorio peninsular y Baleares.

Descenso generalizado de las temperaturas Las temperaturas máximas sufrirán un descenso casi generalizado, más notable en el interior del tercio nordeste, y las mínimas descenderán en la mitad noroccidental y subirán en los litorales orientales de la Península y Baleares, sin cambios en el resto. Viento flojo en las vertientes cantábrica y atlántica, moderado en los litorales y también en la meseta norte, zonas orientales de la sur y litoral mediterráneo; rachas muy fuertes en Estrecho y Alborán. En Canarias se podrán producir lluvias débiles y habrá cielos nubosos en las islas de mayor relieve, poco nubosos en el resto aunque sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Posible calima y viento moderado con rachas muy fuertes en zonas expuestas.