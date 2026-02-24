El tiempo hoy, 24 de febrero: llega un frente atlántico con lluvias, calima en Canarias y suben las temperaturas

La estabilidad anticiclónica comienza a ceder este martes ante el acercamiento de una vaguada que traerá cambios significativos en el cuadrante noroeste de la Península. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el fenómeno más destacado será el ascenso "localmente notable" de los termómetros en el norte, junto a la persistencia de la calima en el archipiélago canario.

Lluvias en el noroeste y nieblas costeras La jornada comenzará con cielos poco nubosos en gran parte del país, a excepción de Galicia, donde la proximidad de un frente atlántico irá cubriendo los cielos. Se esperan lluvias y lloviznas débiles en el litoral atlántico durante el día, que ganarán intensidad y extensión al final de la jornada en el oeste de la comunidad. Asimismo, la AEMET advierte de la presencia de brumas y bancos de niebla en los litorales mediterráneos, el Golfo de Cádiz y depresiones del nordeste, avisando que en las costas del Mediterráneo estas nieblas podrían ser localmente persistentes.

Ascenso térmico y calima En lo que respecta a las temperaturas, el litoral cantábrico experimentará un ascenso de las máximas que podría superar los 6 grados respecto al lunes. Esta tendencia al alza también se reflejará en las mínimas de la mitad norte y el interior del Cantábrico. Por el contrario, en Canarias se espera un ligero descenso térmico. En el archipiélago canario, la calima será el fenómeno significativo del día, con posibilidad de que el polvo en suspensión alcance el suroeste peninsular y, de forma más ligera, otros puntos del oeste de la península ibérica. ““