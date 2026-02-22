El olivo español viaja a Noruega para refugiarse por primera vez en el mayor banco mundial de semillas

El olivo español entrará la próxima semana por primera vez en el banco de semillas de Svalbard (Noruega), el mayor del mundo, para su conservación, con la esperanza de que nunca haya un peligro tal que obligue a sacarlo de ese archipiélago del Ártico.

El banco tiene una extensión de más de mil metros cuadrados y en el interior hay cajas de seguridad, como las de un banco. El Telediario ha estado en Córdoba para saber qué semillas se han elegido y cómo se ha preparado este viaje apasionante.

Con 8 hectáreas de terreno, el Banco de Germoplasma Mundial de la Universidad de Córdoba es una de las colecciones más importantes del mundo dedicadas al estudio y la conservación de la diversidad genética del olivo.

Selección de las semillas de olivo que se enviarán a Noruega EFE/ Universidad De Córdoba

Incluye 700 variedades de olivo distintas. "Las tenemos en condiciones abiertas. Son árboles, plantas vivas", explica a TVE Pablo Morello, responsable del banco de la Universidad de Córdoba.