El Gobierno aprueba ayudas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar las pérdidas por las borrascas
- Se cuadriplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley y están exentas de tributación
- Habrá ayudas directas para las 12.400 personas desalojadas de 150 euros por persona y día
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que amplía a más de 7.000 millones de euros las ayudas destinadas a paliar las pérdidas y destrozos ocasionados por las últimas borrascas en Andalucía y Extremadura. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que "se movilizarán todos los recursos que sean necesarios para ayudar a reconstruir todos los lugares e infraestructuras dañadas y apoyando a las personas afectadas". Habrá ayudas directas para los 12.400 desalojados, compatibles con el resto de indemnizaciones, por daños en hogares, comercios, cultivos, etc. Todos exentos de tributación.
Medidas para las familias
Habrá ayudas directas de 150 euros por persona y día para las personas que han sido desalojadas. Así, una familia de 4 miembros que haya estado fuera de su hogar diez días percibirá 6.000€. El decreto multiplica por 4 las indemnizaciones que prevé la ley por daños personales y daños en viviendas y enseres y en industrias o comercios. Estas ayudas no afectarán a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. TRAGSA y Correos prestarán asistencia a los ayuntamientos y a los vecinos para facilitar los trámites.
En el caso de vivienda quedarían así:
- Por destrucción total pasa de un máximo de 15.120 a 60.480 euros
- Por daños que no afecten a la estructura, pasa de un máximo de 5.160 a 20.640 euros
- La compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580 a 10.320 euros
Medidas para los ayuntamientos
Se aprobará un fondo de 2.000 millones para los ayuntamientos para reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Serán transferencias directas, no préstamos. Se permitirá que los ayuntamientos y las CCAA utilicen el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante Inversiones Financieramente Sostenibles y se incluye un Plan de Empleo por 50 millones de euros para los ayuntamientos afectados por el temporal. Hay también medidas para la recuperación de cauces públicos, depuración, playas y zonas costeras.
Medidas fiscales y laborales
La norma aprobada contempla una serie de medidas fiscales que supondrán un ahorro de 320 millones de euros.
- Exenciones en el IBI y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas en 2026.
- Los beneficios fiscales establecidos en el IBI y en el IAE serán compensados por el Estado para evitar pérdidas de ingresos a las entidades locales.
- Las ayudas contempladas en el Real Decreto ley estarán exentas de tributación en IRPF y en el impuesto de Sociedades
- Reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, como la cotización por el régimen de módulos en el IRPF y del régimen especial simplificado del IVA
- Exención del IBI rústico
También incluye medidas que afectan a la Seguridad Social y al ámbito laboral.
- Se establece una prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo de 2026
- Consideración de fuerza mayor para las suspensiones de actividad laboral y reducciones de jornada (ERTE).
- Exenciones en la cotización a la Seguridad Social en las empresas afectadas por un ERTE por fuerza mayor debido a una reducción o suspensión de la actividad
- Aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social
- Prohibición del despido en empresas beneficiarias
- Se garantiza la protección por desempleo para los empleados del hogar
Medidas para la agricultura, pesca y ganadería
El Real Decreto-ley contempla una serie de medidas para el sector primario, especialmente dañado por el temporal, con un impacto de 2.800 millones de euros.
- Ayudas directas para agricultores y sector pesquero, por más de 2.000 millones de euros
- Se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria
- Ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario
- Se destinan 600 millones para arreglar caminos rurales, que efectuará TRAGSA
- Ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva
Medidas para el comercio y empresas
Se establecerán ayudas para negocios que han registrado pérdidas y daños por las inundaciones.
- Será una línea de ayudas directas por valor de 120 millones de euros. Los beneficiarios serán autónomos y empresas de la hostelería, hospedaje y comercio minorista. En Grazalema, Dúdar y Benaoján las ayudas beneficiarán a todo tipo de actividad
- Se aprobará una línea de avales ICO-MAPA-SAECA Borrascas de 100 millones de euros para las explotaciones agrarias afectadas
- Se habilita un tramo de avales previsto para la DANA para la cobertura de la financiación otorgada a empresas y autónomos, hasta un máximo de 250 millones de euros
- Se contemplan las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros, de forma similar a como se llevó a cabo con los afectados por la DANA