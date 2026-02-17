El Gobierno aprueba ayudas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar las pérdidas por las borrascas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que amplía a más de 7.000 millones de euros las ayudas destinadas a paliar las pérdidas y destrozos ocasionados por las últimas borrascas en Andalucía y Extremadura. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que "se movilizarán todos los recursos que sean necesarios para ayudar a reconstruir todos los lugares e infraestructuras dañadas y apoyando a las personas afectadas". Habrá ayudas directas para los 12.400 desalojados, compatibles con el resto de indemnizaciones, por daños en hogares, comercios, cultivos, etc. Todos exentos de tributación.

Medidas para las familias Habrá ayudas directas de 150 euros por persona y día para las personas que han sido desalojadas. Así, una familia de 4 miembros que haya estado fuera de su hogar diez días percibirá 6.000€. El decreto multiplica por 4 las indemnizaciones que prevé la ley por daños personales y daños en viviendas y enseres y en industrias o comercios. Estas ayudas no afectarán a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. TRAGSA y Correos prestarán asistencia a los ayuntamientos y a los vecinos para facilitar los trámites. En el caso de vivienda quedarían así: Por destrucción total pasa de un máximo de 15.120 a 60.480 euros

Por daños que no afecten a la estructura, pasa de un máximo de 5.160 a 20.640 euros

La compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580 a 10.320 euros

Medidas para los ayuntamientos Se aprobará un fondo de 2.000 millones para los ayuntamientos para reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Serán transferencias directas, no préstamos. Se permitirá que los ayuntamientos y las CCAA utilicen el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante Inversiones Financieramente Sostenibles y se incluye un Plan de Empleo por 50 millones de euros para los ayuntamientos afectados por el temporal. Hay también medidas para la recuperación de cauces públicos, depuración, playas y zonas costeras.

Medidas fiscales y laborales La norma aprobada contempla una serie de medidas fiscales que supondrán un ahorro de 320 millones de euros. Exenciones en el IBI y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas en 2026.

Los beneficios fiscales establecidos en el IBI y en el IAE serán compensados por el Estado para evitar pérdidas de ingresos a las entidades locales.

Las ayudas contempladas en el Real Decreto ley estarán exentas de tributación en IRPF y en el impuesto de Sociedades

Reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, como la cotización por el régimen de módulos en el IRPF y del régimen especial simplificado del IVA

Exención del IBI rústico También incluye medidas que afectan a la Seguridad Social y al ámbito laboral. Se establece una prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo de 2026

Consideración de fuerza mayor para las suspensiones de actividad laboral y reducciones de jornada (ERTE).

Exenciones en la cotización a la Seguridad Social en las empresas afectadas por un ERTE por fuerza mayor debido a una reducción o suspensión de la actividad

Aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social

Prohibición del despido en empresas beneficiarias

Se garantiza la protección por desempleo para los empleados del hogar

Medidas para la agricultura, pesca y ganadería El Real Decreto-ley contempla una serie de medidas para el sector primario, especialmente dañado por el temporal, con un impacto de 2.800 millones de euros. Ayudas directas para agricultores y sector pesquero, por más de 2.000 millones de euros

Se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria

Ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario

Se destinan 600 millones para arreglar caminos rurales, que efectuará TRAGSA

Ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva