El Real Madrid busca venganza ante el Benfica de Mourinho en la ida del 'playoff' de la Champions League

Sin tiempo casi para digerir el duro trago que supuso la derrota en el Estadio Da Luz hace 20 días, el Real Madrid se vuelve a enfrentar al Benfica con ánimo de venganza tras el 4-2 que concluyó con el apoteósico gol del portero lisboeta Trubin que daba el pase al Benfica y hacía al Real Madrid jugar dos partidos más si quería acceder a octavos.

Dos ánimos distintos en aquel minuto 96 que confluyeron en un cauce común. El Benfica ve esta ronda como una opción de seguir vivo cuando lo veían perdido hace 20 días. El Real Madrid no entendía que no estuviera en octavos, cuando tenía todo de cara para saltarse este 'playoff' en el que han estado las dos ocasiones que se ha disputado.

Era el segundo partido de Arbeloa tras la victoria ante el Mónaco, y posiblemente fue el momento más bajo del Real Madrid como equipo este curso. Pese a ello, el conjunto blanco se ha rehecho ganando sus tres partidos en liga para seguir metiendo presión al Barcelona en la lucha por el título.

El equipo tampoco luce igual que aquel, ya que Arbeloa ha cimentado su solidez defensiva con la presencia de Tchouaméni, Camavinga y Valverde como mediocentros en sus últimos dos choques, algo que parecerá que repetirá en esta ida del 'playoff'.

Tampoco tiene muchas opciones más, salvo quizá la usar a Tchouaméni como central ante la baja de Asencio por la expulsión precisamente ante el Benfica, aunque la titularidad de Rüdiger el sábado hace indicar que será el alemán quien comience.

Tampoco puede haber revolución 'a la ofensiva', ya que Rodrygo también fue expulsado ante el equipo portugués y Mastantuono parece haber pedido la posición de mediocampista ofensivo en favor de Arda Güler, el cerebro del físico medio campo del Real Madrid.

También regresa Mbappé, quien pese a estar convocado a la Real Sociedad no saltó al campo por molestias en la rodilla. Sí parece que esará en Lisboa en el lugar de Gonzalo. El francés ya marcó los dos tantos de los blancos en el partido de la fase de grupos.

El Benfica, un mal rival para el Real Madrid Pese a regresar al lugar de 'La Décima', enfrentarse ante el Benfica es para el Real Madrid una auténtica odisea. Solo cuatro enfrenamientos en su historia, con tres victorias para los lisboetas por un triunfo 'inútil' del Real Madrid. El Benfica salió victorioso de la final de Copa de Europa de 1962 y en el choque de cuartos de final de 1965 accedieron a la siguiente ronda tras ganar 5-1 la ida y caer por 2-1 en Madrid. El último choque entre ambos, más de 40 años después, fue el ocurrido a finales del mes de enero de 2025, por extraño que parezca. Además, los de Mourinho llegan en una gran racha tras ganar en cuatro de sus cinco partidos, remontando el vuelo tras el mal inicio de temporada que propició la temprana destitución de Bruno Lage. Pese a estar algo lejos de la lucha por la Liga de Portugal con Oporto y Sporting CP, ahora mantiene el ritmo de puntos buscando entrar en la próxima Champions. En Champions League quieren seguir su gran dinámica. Eran últimos con 0 puntos tras 4 jornadas, pero las victorias ante Ajax, Napoli y Real Madrid en un magnífico cierre de fase de grupos le metieron como 24º y último equipo que accedió a esta ronda.

''El objetivo del Real Madrid no es ganar al Benfica, es ganar la Champions'' José Mourinho sabe que no parte con la vitola de favorito en esta eliminatoria ante el equipo blanco. Pese a que no cree ''que haga falta un milagro'', consideró que el Real Madrid es tan grande que el objetivo de los blancos no es eliminar al Benfica, es pensar en grande y ganar la Champions.'' 03.45 min Mourinho: ''Quiero eliminar al Real Madrid, pero deseo que Arbeloa gane la liga y esté muchos años'' Mourinho no aplicó exactamente el dicho de ''el hombre no tropieza en la misma piedra en dos ocasiones'', pero algo similar dijo en la previa del choque. El portugués no se espera un partido similar al de la fase de grupos ya que ve al Real Madrid ''jugando distinto ante el Valencia y la Real Sociedad''.