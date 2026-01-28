Benfica - Real Madrid, en directo hoy el partido de la octava jornada de la Champions League

El Real Madrid se mide al Benfica en octava y última jornada regular de la Champions League con el objetivo de sellar el 'top 8' y asegurarse estar en los octavos de final de la competición y evitar así la eliminatoria de repesca como la campaña pasada, cuando tuvo que luchar con el Manchester City.

El conjunto blanco sale con Courtouis; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. Los encarnados saldrán al campo con Trubin a la portería; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup; Sudakov y Vangelis Pavlidis.

Ahora mismo, el conjunto blanco es tercero, con 15 puntos, pero aun así, no tiene asegurada su presencia directa en los octavos de final, ya que hay hasta 13 equipos entre los 15 y los 12 puntos. De momento, solo Arsenal y Bayern tienen ya asegurada su plaza en los octavos.

El Real Madrid necesita vencer en el Estádio da Luz para certificar el pase directo y evitar tener que esperar resultado de terceros. El equipo llega al partido en racha ascendente desde que Arbeloa aterrizó en el banquillo en sustitución de Xabi Alonso, tras perder la final de la Supercopa ante el Barcelona.

Desde entonces y tras el primer varapalo de Copa ante el Albacete, el Real Madrid ha sumado tres victorias seguidas, dos en liga y una en Champions, a lo que hay que sumar la mejoría mostrada por los jugadores.

Enfrente, un Benfica que todavía podría colarse en la eliminatoria de repesca por un puesto en los octavos de final, aunque con solo seis puntos, necesitaría un milagro. El club europeo, del que está al frente un viejo conocido del madridismo, José Mourinho, solo suma dos victorias y cinco derrotas en las siete jornadas que hasta ahora se han disputado.

La última jornada de la liguilla de Champions League será unificada y se jugará íntegramente este miércoles a partir de las 21:00 horas, donde la gran mayoría de los 36 equipos que componen la clasificación aún tienen opciones de lograr sus respectivos objetivos.