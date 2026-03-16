Sirât se va de vacío en la noche de los Oscar 2026

Sirât, la película dirigida por Oliver Laxe, finalmente no ha logrado alzarse con el Oscar a 'Mejor película internacional' en la gala celebrada en Los Ángeles. La triunfadora ha sido: Valor sentimental, de Joachim Trier.

El filme también aspiraba a la estatuilla en la categoría de 'Mejor sonido', pero tampoco consiguió imponerse en esta categoría, que se llevó F1: La película, cerrando así su paso por la Academia sin premios. Y este precisamente se veía como más probable.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas formaban el equipo de sonido responsable del trabajo en Sirāt y optaban al galardón con la posibilidad de convertirse en el primer equipo de sonido íntegramente femenino en ganar un Oscar. Podían hacer historia.

Las tres profesionales ya la habían hecho semanas antes al llevarse el premio en la categoría de sonido en los Premios Goya, donde se convirtieron en el primer equipo femenino nominado y ganador en esta especialidad. No ha podido ser en Los Ángeles.

Hay que recordar que la película de Laxe no tuvo un mal papel en los Premios Goya 2026, siendo de hecho la más premiada en número con 6 estatuillas técnicas. Pero perdió frente a Los domingos en los galardones principales.