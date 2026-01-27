Enlaces accesibilidad
'Sirāt', de Oliver Laxe, nominada a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA

  • Un nuevo reconocimiento que se suma a sus nominaciones al Oscar a mejor película internacional y mejor sonido
  • Una batalla tras otra, con 14, y Los Pecadores, con 13, lideran las nominaciones a los premios
Un hombre y un niño, vestidos con ropa casual, miran hacia el frente. Detrás de ellos, una multitud se mueve en un ambiente polvoriento, con el cielo nublado, sugiriendo un evento al aire libre.
Fotograma de 'Sirat', de Oliver Laxe
Sirāt, de Oliver Laxe, ha sido nominada a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA 2026. Una categoría en la que competirá con El agente secreto (Brasil), Valor sentimental (Noruega), La voz de Hind (Túnez) y Un simple accidente (Francia), los mismos títulos a los que se enfrenta en los Oscar. Aunque la película española se ha quedado fuera de la segunda categoría a la que optaba, la de mejor sonido.

Un nuevo reconocimiento que se suma a sus nominaciones al Oscar a mejor película internacional y mejor sonido.

Las películas Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 14, Los Pecadores, de Ryan Coogler, con 13, y Marty Supreme, de Josh Safdie, con 11, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

Los nominados a mejor película de habla no inglesa en los Bafta 2026

