'Sirāt', de Oliver Laxe, nominada a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA

Sirāt, de Oliver Laxe, ha sido nominada a mejor película de habla no inglesa en los BAFTA 2026. Una categoría en la que competirá con El agente secreto (Brasil), Valor sentimental (Noruega), La voz de Hind (Túnez) y Un simple accidente (Francia), los mismos títulos a los que se enfrenta en los Oscar. Aunque la película española se ha quedado fuera de la segunda categoría a la que optaba, la de mejor sonido.

Un nuevo reconocimiento que se suma a sus nominaciones al Oscar a mejor película internacional y mejor sonido.

Las películas Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 14, Los Pecadores, de Ryan Coogler, con 13, y Marty Supreme, de Josh Safdie, con 11, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.