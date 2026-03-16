La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de marzo, con Luis Zahera y M-Clan como invitados
- El actor gallego presenta la película ZETA y la banda murciana anuncia su gira de 30 aniversario
- Puedes seguir el programa de La Revuelta en directo a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
Comienza una nueva semana y La Revuelta arranca por todo lo alto, con el actor Luis Zahera y la banda M-Clan como invitados de David Broncano. El actor gallego presenta la película ZETA, que coprotagoniza junto a Mario Casas, y el grupo murciano encabezado por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez anuncia la gira de su 30º aniversario con una actuación en vivo en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.
Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Cine y música en La Revuelta
El gallego Luis Zahera es uno de esos actores omnipresentes en el cine español, y uno de los más celebrados. Ganador de dos premios Goya a mejor interpretación masculina de reparto por sus papeles en El reino y As bestas, Zahera ha participado en otras películas históricas de nuestro cine como Los lunes al sol, Celda 211, Que Dios nos perdone o Mientras dure la guerra. En esta ocasión, el actor galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024 visita por primera vez La Revuelta para presentar su nueva película, ZETA, en la que comparte protagonismo con Mario Casas.
Los murcianos M-Clan cumplen 30 años de trayectoria y lo celebran con una gira de aniversario en la que recorrerán España acompañados por su público y recordando éxitos que todos y todas hemos cantado, como “Carolina”, “Llamando a la tierra”, “Quédate a dormir” o “Maggie despierta”, entre otros muchos. Para hablar de todo ello visitan por primera vez a David Broncano en La Revuelta.