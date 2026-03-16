La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 16 de marzo, con Luis Zahera y M-Clan como invitados

Comienza una nueva semana y La Revuelta arranca por todo lo alto, con el actor Luis Zahera y la banda M-Clan como invitados de David Broncano. El actor gallego presenta la película ZETA, que coprotagoniza junto a Mario Casas, y el grupo murciano encabezado por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez anuncia la gira de su 30º aniversario con una actuación en vivo en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.

Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.