Los espectadores de La Revuelta recordarán a Merche García como “la niña más peligrosa del mundo” de visitas anteriores al programa. Y la luchadora asturiana lo ha vuelto a dejar meridianamente claro tras su tercer título mundial de MMA, derribando a David Broncano con una llave de pierna y venciendo en un combate improvisado a Ricardo, el espectador del bidé, policía municipal de gran musculatura, con cerca de 30 kilos de peso más que ella. Un poderío que ha llevado a la luchadora a convertirse en una de las grandes promesas de su deporte y programar su debut profesional para junio de 2026, una vez cumplidos los 18 años, en Wow, la promotora de Ilia Topuria, quien ha anunciado una retirada temporal.

