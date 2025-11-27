Javier Cercas y Eduard Fernández, sobre la Transición: "Hay quien prefiere la dictadura" | La Revuelta, completo
- El escritor y el actor reflexionan junto a David Broncano sobre la "conquista de la democracia" en España
El 23 de febrero de 1981 estuvo a punto de llevarse a cabo el golpe de Estado militar en la joven democracia española y en este 2025, 50 años después de la muerte de Franco, se ha estrenado la serie Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas que lleva el mismo título. Una novela se explican los entresijos de aquel momento clave en nuestra historia durante el gobierno de Adolfo Suárez. Y Eduard Fernández, que da vida a Santiago Carrillo en la serie, ha comentado que “mucha gente flipa” porque “se entera de muchas cosas. Y más hoy en día, que hay quien lleva la democracia mal”, subrayaba el actor en La Revuelta.
Javier Cercas, que acaba de publicar su nueva novela, El loco de Dios en el fin del mundo, ha regalado a David Broncano un rosario que le entregó el propio papa Francisco, sobre quien trata su último libro, y le ha mostrado una de las dos balas de fusil que quedaron en el bar del Congreso durante el intento de golpe de Estado: “La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez”, explicaba.
El viaje de Cercas con el papa a Mongolia
Javier Cercas y Eduard Fernández son, ambos, académicos en sus respectivas disciplinas. El actor entró a formar parte de la Academia del Cine al ganar su primer premio Goya y al escritor le fue concedida el año pasado la letra R mayúscula de la RAE. Y, aunque no hay cómicos ni presentadores de televisión, Cercas se ha ofrecido a proponer el nombre de David Broncano. Un honor que se suma al privilegio de haber sido el primer escritor de la historia a quien el Vaticano abrió sus puertas para escribir un libro: “Entrevisté a quien me dio la gana y viajé con el papa a Mongolia”, comentaba el autor de origen extremeño, aunque añade: “El Vaticano es muchísimo más exótico que Mongolia”.
Un aprendizaje sobre la transición y la democracia
La serie Anatomía de un instante es, según el autor de la novela en que se basa, “la aventura de la conquista de la democracia en España”. De hecho, “no hace falta saber nada” sobre el intento de golpe de Estado del 23F para verla: “Hay mucha gente que se entera de cosas que no sabía”, reconocía Eduard Fernández, que considera que “hoy en día hay quien lleva mal la democracia”. En este sentido, ha apuntado que quienes “dicen que prefieren una dictadura, si llegase la dictadura dirían: ah, no sabía que era esto. Entonces no. Y la serie está muy bien para eso”. Sobre la adaptación del texto al audiovisual, el propio escritor ha señalado que “está muy bien que tu madre y tu abuela digan que es mejor el libro, que lo diga tu editor es obligatorio. Que lo digas tú es del género tonto”.
Y, hablando de cosas que han sucedido en el Congreso de los Diputados, David Broncano ha comentado el lapsus de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, al tratar de sacar a colación la serie sobre el 23F en un rifirrafe con Pedro Sánchez: “¡Qué calamidad! Es un desastre total”, bromeaba Javier Cercas.