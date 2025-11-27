Javier Cercas y Eduard Fernández, sobre la Transición: "Hay quien prefiere la dictadura" | La Revuelta, completo

El 23 de febrero de 1981 estuvo a punto de llevarse a cabo el golpe de Estado militar en la joven democracia española y en este 2025, 50 años después de la muerte de Franco, se ha estrenado la serie Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas que lleva el mismo título. Una novela se explican los entresijos de aquel momento clave en nuestra historia durante el gobierno de Adolfo Suárez. Y Eduard Fernández, que da vida a Santiago Carrillo en la serie, ha comentado que “mucha gente flipa” porque “se entera de muchas cosas. Y más hoy en día, que hay quien lleva la democracia mal”, subrayaba el actor en La Revuelta.

Javier Cercas, que acaba de publicar su nueva novela, El loco de Dios en el fin del mundo, ha regalado a David Broncano un rosario que le entregó el propio papa Francisco, sobre quien trata su último libro, y le ha mostrado una de las dos balas de fusil que quedaron en el bar del Congreso durante el intento de golpe de Estado: “La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez”, explicaba.

El viaje de Cercas con el papa a Mongolia Javier Cercas y Eduard Fernández son, ambos, académicos en sus respectivas disciplinas. El actor entró a formar parte de la Academia del Cine al ganar su primer premio Goya y al escritor le fue concedida el año pasado la letra R mayúscula de la RAE. Y, aunque no hay cómicos ni presentadores de televisión, Cercas se ha ofrecido a proponer el nombre de David Broncano. Un honor que se suma al privilegio de haber sido el primer escritor de la historia a quien el Vaticano abrió sus puertas para escribir un libro: “Entrevisté a quien me dio la gana y viajé con el papa a Mongolia”, comentaba el autor de origen extremeño, aunque añade: “El Vaticano es muchísimo más exótico que Mongolia”.