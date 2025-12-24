De pie, de nuevo desde el Palacio Real y más breve: las claves del discurso de Navidad del rey Felipe VI

El rey Felipe VI ha ofrecido por primera vez su tradicional mensaje de Navidad de pie, sin sentarse en ningún momento, y, en un gesto de cercanía, pero sin perder la solemnidad. El monarca ha acercado a los españoles al lugar donde hace 40 años se firmó la adhesión de España a las Comunidades Europeas, el Salón de Columnas del Palacio Real, en un año histórico por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, el "inicio de nuestra tradición democrática", en palabras del propio don Felipe.

A pie de calle, desde el exterior al interior del Palacio Real, por tercera vez escenario de este discurso —en 2015 lo hizo desde el Salón del Trono—, este es el mensaje navideño con más dinamismo desde que el rey Juan Carlos ofreció el primer discurso de Navidad en 1975. Estas son algunas claves del entorno, la decoración y los gestos del monarca:

Por primera vez de pie, un gesto inédito Sin duda, lo más destacado de este mensaje es que el rey Felipe VI permanece de pie durante todo el tiempo, un gesto inédito en esta tradición, al que solo se había aproximado en una ocasión su padre, el rey Juan Carlos, que lo hizo ligeramente apoyado sobre una mesa de su despacho. El experto en Liderazgo y Comunicación Euprepio Padula cree que este cambio se enmarca en "una tendencia general de cambio" a "mayor dinamismo y modernidad" en la Casa Real que empezó en 2024 cuando abrió su perfil en Instagram y en Facebook — hasta entonces solo contaba con uno en la red social X —. Estos dos últimos dos años tiende a este tipo de enfoque, mucho más moderno, explica a RTVE Noticias. Este nuevo formato también permite generar "una sensación de cercanía y actualidad, sin perder la solemnidad tradicional". "Estamos ya acabando el primer cuarto del siglo XXI, la monarquía se tiene que ir modernizando con la sociedad, el hecho de que esté de pie yo lo veo como algo positivo", señala la presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, Sonia El Hakim. "Es un paso más hacia esa actualización que se pretende trasladar en la imagen de la monarquía", asegura la experta.

Un mensaje de Navidad en "modo trabajo" El rey Felipe VI ha empezado el discurso de Navidad en movimiento entrando en el Salón de Columnas. © Casa de S.M. el Rey Después de una breve entrada andando, con una imagen muy próxima y acompañada de una rica gestualidad con las manos, el monarca —que lleva un traje azul marino, camisa blanca y corbata color terracota con estampado geométrico— comienza explicando la trascendencia del lugar donde está grabando su mensaje de Navidad, el Salón de Columnas del Palacio Real, su lugar oficial de trabajo, ya que la Zarzuela es su residencia habitual. "Cuando estamos en modo trabajo estamos más activos es cuando nos podemos de pie y hablamos, es lo que quieren comunicar, porque cuando un monarca sale junto a su familia lo normal es que estén sentados en el salón con una mesa, con el árbol y ahí no tendría sentido que se pusiera de pie", explica. Uno de los aspectos que señala la experta en comunicación no verbal Sonia El Hakim es el hecho de que durante el discurso no aparecen la reina Letizia y sus hijas. Si lo hicieran "sería maravilloso porque al final es un discurso navideño que implica familia, hogar y es lo que no vemos, no vemos familia y no vemos hogar, y más este año que vuelve al Palacio Real, es decir que va "en modo trabajo, en calidad de rey". La experta plantea que una buena forma de modernizar aún más este mensaje podría ser que interviniera la reina Letizia, que "tiene esa gran habilidad y es esa gran comunicadora".

La comunicación no verbal del monarca El rey Felipe VI ha ofrecido su mensaje de Navidad por tercer año desde el Palacio Real. © Casa de S.M. el Rey La presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal lleva desde 2015 analizando el mensaje de Navidad del rey y aprecia una "evolución" del rey a lo largo de los últimos años, que cree que tiene que ver con la reina Letizia porque es "una gran comunicadora" y "es normal que influya positivamente" en la puesta en escena de Felipe VI. Cada vez más el monarca "trata de acompañar a través de gestos ilustradores con sus manos, lo que está diciendo verbalmente". El hecho de hacerlo de pie para el que habla puede ser "mucho más difícil" porque aunque la voz se proyecta mejor, los fallos se pueden ver más, y se encuentra "más expuesto" que cuando está sentado.

El Salón de Columnas del Palacio Real El rey Felipe VI durante su discurso de Navidad que por segundo año consecutivo se ha grabado en el Salón de Columnas del Palacio Real. © Casa de S.M. el Rey El rey Felipe VI ha vuelto al Palacio Real para su tradicional mensaje por Navidad y por segundo año consecutivo al Salón de Columnas del Palacio Real, donde el 12 de junio de 1985, España firmó el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas. En este salón han tenido lugar otros acontecimientos relevantes de la historia de las últimas décadas como la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 o la abdicación de su majestad el rey Juan Carlos en 2014. También allí es donde la princesa de Asturias recibió la máxima distinción de la Casa Real, el collar de la Insigne orden del Toisón de Oro de manos de su padre en enero de 2018. El rey Felipe VI impone a la princesa de Asturias el Toisón de Oro: "Servirás a España con humildad" Este entorno donde se ha grabado el mensaje, según el experto en liderazgo y comunicación Euprepio Padula, puede tener la intención de subrayar el simbolismo de la institución, precisamente cuando se cumplen los 50 años de su restauración.

Los elementos visibles en el mensaje De pie, de nuevo desde el Palacio Real y más breve: las claves del discurso de Navidad del rey Felipe VI © Casa de S.M. el Rey Los elementos que acompañan el discurso de Felipe VI en este discurso a la izquierda del rey son los símbolos de la Navidad: un nacimiento del primer cuarto de siglo del siglo XVIII realizado en madera tallada y policromada con las figuras del Niño Jesús, la Virgen María y San José que pertenece a la colección de Patrimonio Nacional —se conserva en el Monasterio de las Descalzas Reales— y un árbol de Navidad con motivos dorados y rojos. A la derecha y al fondo de la imagen se pueden ver, como es habitual en los mensajes de Navidad, la bandera de España y la de la Unión Europea. A la izquierda se aprecia un tapiz con una escena de los Hechos de los Apóstoles, de Jan Raes y Jacob Geubels II del siglo XVII -que sigue el original que Rafael Sanzio creó para la Capilla Sixtina. El busto más a la izquierda es un retrato masculino anónimo romano del siglo XVII, un retrato de Julia Domna también anónimo del siglo XVII, justo detrás está el conjunto escultórico de Carlos V y el Furor de Ferdinand Barbedienne, siglo XIX — copia del original de Leone y Pompeo Leoni del Museo Nacional del Prado— y por último otros dos retratos romanos, el de Vibia Sabina, del siglo XVII y el de Galba, del siglo XVI.