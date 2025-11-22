Juan Carlos I participa en un almuerzo privado de la Familia Real con motivo de los 50 años de la monarquía

El rey emérito Juan Carlos I ha asistido este sábado a un almuerzo de la Familia Real en el Palacio de El Pardo de carácter totalmente privado que se celebra precisamente para conmemorar los cincuenta años de su proclamación como monarca la y la entrega de este viernes del Toisón de Oro a la reina Sofía de manos de Felipe VI. Un acto del que no han trascendido imágenes públicas y tras el que Don Juan Carlos ha emprendido su regreso a Abu Dabi.

Juan Carlos I no participó el día anterior en el acto de entrega del Toisón de Oro porque lleva apartado de la vida pública desde junio de 2019, cuando anunció que abandonaba las actividades institucionales de la Casa Real. Mantiene además su residencia en Abu Dabi desde agosto de 2020 tras la repercusión pública de las investigaciones relativas a sus finanzas (unas investigaciones en la Fiscalía que acabaron archivadas).

La reina Sofía no fue la única en recibir el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, que también le fue otorgado al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca. Un acto que se celebró precisamente conmemorando los 50 años de la restauración de la monarquía en España.

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, acuden a un almuerzo familiar en El Pardo Antonio Gutiérrez / Europa Press

Don Juan Carlos ha sido el primero en llegar al Palacio, pasadas las 13.00 horas y también el primero en marcharse, sobre las 17.00, tras lo que ha abandonado Madrid de regreso a Abu Dabi. A su llegada al Palacio, ha saludado desde el vehículo a los periodistas apostados ante una de las entradas, sin hacer declaraciones. Don Felipe y Doña Letizia han sido los últimos en llegar junto a sus hijas, ya cerca de las 14 horas. También han asistido la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina junto a sus hijos.

Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene Urdangarin, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin a su llegada al Palacio El Pardo José Ruiz

Para el almuerzo se esperaba un formato similar al desarrollado hace dos años en la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor que tuvo lugar también en el Palacio de El Pardo, y para la que el rey Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día del encuentro y al término del cual regresó a Abu Dabi, donde reside, sin pernoctar en la capital.