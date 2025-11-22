Juan Carlos I participa en un almuerzo privado de la Familia Real con motivo de los 50 años de la monarquía
- El monarca ha pasado cuatro horas con su familia y ha regresado después a Abu Dabi, donde reside desde 2020
- Don Juan Carlos lleva apartado de la vida pública desde 2019 sin participar en actos institucionales
El rey emérito Juan Carlos I ha asistido este sábado a un almuerzo de la Familia Real en el Palacio de El Pardo de carácter totalmente privado que se celebra precisamente para conmemorar los cincuenta años de su proclamación como monarca la y la entrega de este viernes del Toisón de Oro a la reina Sofía de manos de Felipe VI. Un acto del que no han trascendido imágenes públicas y tras el que Don Juan Carlos ha emprendido su regreso a Abu Dabi.
Juan Carlos I no participó el día anterior en el acto de entrega del Toisón de Oro porque lleva apartado de la vida pública desde junio de 2019, cuando anunció que abandonaba las actividades institucionales de la Casa Real. Mantiene además su residencia en Abu Dabi desde agosto de 2020 tras la repercusión pública de las investigaciones relativas a sus finanzas (unas investigaciones en la Fiscalía que acabaron archivadas).
La reina Sofía no fue la única en recibir el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, que también le fue otorgado al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca. Un acto que se celebró precisamente conmemorando los 50 años de la restauración de la monarquía en España.
Don Juan Carlos ha sido el primero en llegar al Palacio, pasadas las 13.00 horas y también el primero en marcharse, sobre las 17.00, tras lo que ha abandonado Madrid de regreso a Abu Dabi. A su llegada al Palacio, ha saludado desde el vehículo a los periodistas apostados ante una de las entradas, sin hacer declaraciones. Don Felipe y Doña Letizia han sido los últimos en llegar junto a sus hijas, ya cerca de las 14 horas. También han asistido la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina junto a sus hijos.
Para el almuerzo se esperaba un formato similar al desarrollado hace dos años en la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor que tuvo lugar también en el Palacio de El Pardo, y para la que el rey Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día del encuentro y al término del cual regresó a Abu Dabi, donde reside, sin pernoctar en la capital.
Escasos encuentros entre el rey emérito y Felipe VI
La primera vez que Don Juan Carlos se reunió con su hijo en España tras su marcha a Abu Dabi fue en mayo de 2022, durante su primera visita al país y tras haber pasado el fin de semana en Sanxenxo disfrutando de las regatas. También fue un encuentro privado en La Zarzuela, pero su presencia en España no estuvo exenta de polémica ante el seguimiento mediático y la respuesta del rey emérito cuando un periodista le preguntó si iba a dar explicaciones de sus finanzas: "¿Explicaciones de qué?".
Desde entonces, Don Juan Carlos ha regresado en múltiples ocasiones a Sanxenxo, pero padre e hijo han coincidido en escasas ocasiones ante las distancias marcadas por Don Felipe con su progenitor. Coincidieron públicamente en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra en 2022 y en el de Constantino de Grecia en febrero de 2024. Don Juan Carlos también coincidió de forma privada con su hijo en el 60 cumpleaños de la infanta Elena en 2023. Y la última vez que el rey emérito se reunió con su hijo y su familia fue hace dos años por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor.
Ahora, el reencuentro familiar se produce poco después de que Don Juan Carlos haya publicado sus memorias en Francia bajo el título de 'Reconciliación'. En dichas memorias, el emérito relata el reproche que le hizo a su hijo cuando le retiró la asignación y renunció a su herencia en 2020: "Significa que me repudias".
El 18 de noviembre, el rey trasladó un mensaje de agradecimiento a los que le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado rey pidió el mismo apoyo para su hijo, Felipe VI: "Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio".