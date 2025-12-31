Campanadas 2026, en directo en vídeo con Chenoa y Estopa y estreno de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh
- Los tres cantantes toman las riendas para dar la bienvenida al 2026 en La 1
- Sigue en directo las Campanadas 2026 con Chenoa y Estopa
En RTVE la apuesta por la música es innegable, y para despedir el 2026 no iba a ser una excepción. Antes de que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid dé las doce, grandes estrellas de la canción actuarán desde distintas partes de España, incluido El Pirulí. La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo, Amaia o Rosario Flores son solo algunos de los rostros que marcarán el ritmo de los últimos compases de 2025.
En La 1, los encargados de presentar las Campanadas serán Estopa y Chenoa, que sustituyen a los cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril. El dúo catalán, compuesto por David y José Manuel Muñoz, junto con la cantante y presentadora Laura Corradini, son la apuesta de TVE para conducir los últimos minutos de 2025 y calentar motores para una Nochevieja cargada de momentos especiales. Si tienes dudas sobre qué más podemos ofrecer en esta larga noche, te contamos todos los contenidos que estarán disponibles en RTVE Play.
Las Campanadas, con Chenoa y Estopa
Este 31 de diciembre, el trío musical Chenoa-Estopa serán quienes indiquen cuándo empezar a tomar las doce uvas para dar la bienvenida al nuevo año. Los tres cantantes toman el relevo de David Broncano y Lalachus, líderes indiscutibles de la pasada Nochevieja, que congregaron a cerca de seis millones de espectadores.
En Canarias, darán el pistoletazo de salida al 2026 los artistas NIA (que repite un año más), St. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra. Lo harán desde Santa Cruz de Tenerife a las 0:50 horas (hora peninsular) en La 1 de TVE y en RTVE Play.