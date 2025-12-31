Campanadas 2026, en directo en vídeo con Chenoa y Estopa y estreno de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh

En RTVE la apuesta por la música es innegable, y para despedir el 2026 no iba a ser una excepción. Antes de que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid dé las doce, grandes estrellas de la canción actuarán desde distintas partes de España, incluido El Pirulí. La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo, Amaia o Rosario Flores son solo algunos de los rostros que marcarán el ritmo de los últimos compases de 2025.

En La 1, los encargados de presentar las Campanadas serán Estopa y Chenoa, que sustituyen a los cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril. El dúo catalán, compuesto por David y José Manuel Muñoz, junto con la cantante y presentadora Laura Corradini, son la apuesta de TVE para conducir los últimos minutos de 2025 y calentar motores para una Nochevieja cargada de momentos especiales. Si tienes dudas sobre qué más podemos ofrecer en esta larga noche, te contamos todos los contenidos que estarán disponibles en RTVE Play.