Oriol Cardona hace historia con su oro olímpico 54 años después del logrado por 'Paquito' Fernández Ochoa

Más de medio siglo ha habido que esperar para ver a otro español en lo más alto de un cajón en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Oriol Cardona ha logrado el oro en la prueba de sprint en el esquí de montaña, 54 años después de que 'Paquito' Fernández Ochoa hiciese lo mismo en el slalom en los Juegos de Sapporo 1972.

El atleta catalán, de 31 años, partía como el gran favorito para colgarse el que iba a ser el primer oro olímpico en esta modalidad, que ha debutado como deporte olímpico en Milano Cortina 2026. Cardona ha cumplido con los pronósticos, aunque no sin algún susto que otro.

El flamante campeón olímpico ha ganado la final con una superioridad aplastante, marcando un tiempo de 2:34.03, aventajando al subcampeón, el esquiador independiente Nikkita Filippov, en más de un segundo y medio, y en más de dos segundos al francés Thibault Anselmet, bronce de la prueba. El otro español en la final, Ot Ferrer, ha terminado quinto.

Oriol Cardona puede presumir de haberse convertido en el gran sucesor de 'Paquito' Fernández Ochoa e, incluso, podría superarle si el sábado logra una nueva medalla, por qué no de oro, junto a Ana Alonso en la prueba del relevo mixto del sprint, quien también puede presumir de haber logrado el bronce en la prueba femenina.

Esta jornada pasará a la historia del olimpismo español como la mejor, tras el oro de Cardona y el bronce de Alonso en estos maravillosos Juegos de Milano Cortina 2026.