Oriol Cardona hace historia con su oro olímpico 54 años después del logrado por 'Paquito' Fernández Ochoa
- Con su oro en el esquí de montaña, se convierte en el segundo campeón olímpico de invierno español
- Hasta ahora, 'Paquito' Fernández Ochoa era el único en ostentar ese honor con su oro en slalom en Sapporo 1972
Más de medio siglo ha habido que esperar para ver a otro español en lo más alto de un cajón en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Oriol Cardona ha logrado el oro en la prueba de sprint en el esquí de montaña, 54 años después de que 'Paquito' Fernández Ochoa hiciese lo mismo en el slalom en los Juegos de Sapporo 1972.
El atleta catalán, de 31 años, partía como el gran favorito para colgarse el que iba a ser el primer oro olímpico en esta modalidad, que ha debutado como deporte olímpico en Milano Cortina 2026. Cardona ha cumplido con los pronósticos, aunque no sin algún susto que otro.
El flamante campeón olímpico ha ganado la final con una superioridad aplastante, marcando un tiempo de 2:34.03, aventajando al subcampeón, el esquiador independiente Nikkita Filippov, en más de un segundo y medio, y en más de dos segundos al francés Thibault Anselmet, bronce de la prueba. El otro español en la final, Ot Ferrer, ha terminado quinto.
Oriol Cardona puede presumir de haberse convertido en el gran sucesor de 'Paquito' Fernández Ochoa e, incluso, podría superarle si el sábado logra una nueva medalla, por qué no de oro, junto a Ana Alonso en la prueba del relevo mixto del sprint, quien también puede presumir de haber logrado el bronce en la prueba femenina.
Esta jornada pasará a la historia del olimpismo español como la mejor, tras el oro de Cardona y el bronce de Alonso en estos maravillosos Juegos de Milano Cortina 2026.
Cardona, el digno sucesor de 'Paquito' Fernández Ochoa
Lo bueno se ha hecho esperar, aunque quizá más de la cuenta. Oriol Cardona ha entrado en el olimpo del deporte invernal español junto al mítico Paquito Fernández Ochoa, hasta la fecha, los dos únicos campeones olímpicos españoles en unos Juegos de Invierno.
'Paquito' Fernández Ochoa fue el que abrió el camino a la gloria con su oro en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72, en Japón, protagonizando uno de los mayores bombazos en la historia del esquí alpino.
Veinte años después, su hermana Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica -en Juegos de invierno y de verano- al capturar bronce en la misma disciplina que su hermano mayor en los Juegos de Albertville'92 (Francia), apenas cuatro años después de haberse caído, tras haber ganado la primera manga, en el gigante de los de Calgary (Canadá).
Tuvieron que pasar otros 26 años para que España lograse otro trofeo, pero en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), de golpe, llegaron dos: uno en la nieve y otro en el hielo. El 'rider' ceutí de la federación andaluza Regino Hernández ganó bronce en el boardercross de snowboard y solo dos días después el madrileño Javier Fernández repetía ese metal en patinaje artístico.
Con Oriol Cardona el primer campeón olímpico de esquí de montaña
de la historia. Bueno, y el todo campeón, porque así
eres campeón de Europa, campeón del mundo
campeón de la Copa y ahora campeón olímpico.
Campeón olímpico, sí, sí.
Mucho trabajo detrás
estoy abrumado esto es increíble o sea tenía unas ganas de sacármelo de encima
ya
ha ido bien perfectísimo, la carrera ha salido todo bien y me encontraba
súper bien. Y al llegar a la meta ha sido una
sensación sin
palabras. 19 de febrero de 2026 el esquí de
montaña acaba de hacer historia
totalmente totalmente anita un tercer puesto no yo primero
nos llevamos dos medallas ya para casa y a ver el sábado qué pasa.
Y Elo también, que ha sido diploma
esto vamos más no se puede pedir si han sido carreras muy rápidas correr aquí
es duro por la presión
los nervios, no estamos acostumbrados a todo esto y a mí personalmente me ha
dado un
punch increíble, así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí,
todos los que nos ven en casa,
Los ánimos han llegado.
Y las condiciones encima más épico no ha podido ser.
A
ver, yo prefiero sol, yo creo como todos los españoles, pero es lo que
hay, en peores plazas hemos toreado y
así es más épico. Esta medalla es tuya, eres campeón
olímpico, el primer campeón
olímpico del esquí de montaña, Uri, pero ¿con quién la compartes?
¿A quién se la dedicas?
Se la dedico
a mi abuelo, que se murió hace ya muchos años.
Pienso mucho en él, se la dedico
a él y a toda la gente que me ha acompañado por el camino,
porque yo no soy nadie sin toda la gente que hay detrás, así que
muchísimas gracias a todos.
Sé que hay mucho trabajo detrás
sé que está todo tu equipo, pero ¿qué le dirías al Kilian?
¿A Kilian? Lo mismo
que muchísimas gracias por estar, por acompañarme y que bueno, tanto él y a
todos los que están
detrás, es que hay muchísima, muchísima gente, que mil gracias a todos.
¿Eres el segundo campeón
olímpico de toda la historia de España en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
invierno. Y ahora, y ahora.
Ya era hora
Han pasado 54 años nada más y nada menos.
Sí, pero bueno, aquí nos traemos
otro oro para casa.
Oye, y pasado mañana tenéis el reloj mixto Ana y tú.
¿Sería vuestra segunda
medalla de conseguir?
Será, será
¿Será, no? Sí.
Muchísimas gracias.
Se lo llevan. Enhorabuena
La cadencia aminoró y, en las siguientes dos citas invernales, ha vuelto a haber medallas olímpicas. La barcelonesa Queralt Castellet, que en estos Juegos era la deportista española con más participaciones olímpicas invernales (seis), se convertía en la segunda mujer en ganar una, al capturar la de segundo más valor hasta ese momento: la plata, en el 'halfpipe' de snowboard.
Y, en estos Juegos, hubo que esperar hasta el tramo final, pero este jueves, Alonso -que se recuperó de las graves lesiones sufridas al ser atropellada por un coche hace cuatro meses- capturó bronce en el sprint de esquí de montaña, en una prueba que ganó la suiza Marianne Faton, por delante de la francesa Emily Harropa.
En una jornada inolvidable para el olimpismo español, Cardona -doble campeón mundial y europeo- hizo buenos los pronósticos y, tan solo unos minutos después del bronce de 'Anita, se convirtió en el segundo campeón olímpico español de la historia, después del gran 'Paquito'.
Medallero histórico de España en Juegos de Invierno
- Paquito Fernández Ochoa (Sapporo 1972): Oro en el eslalon de esquí alpino
- Blanca Fernández Ochoa (Albertville 1992): Bronce en el eslalon de esquí alpino
- Javier Fernández (Pyeongchang 2018): Bronce en patinaje artístico individual masculino
- Regino Hernández (Pyeongchang 2018): Bronce en snowboard cross
- Queralt Castellet (Pekín 2022): Plata en snowboard halfpipe
- Ana Alonso (Milano Cortina 2026): Bronce en esquí de montaña
- Oriol Cardona (Milano-Cortina 2026): Oro en esquí de montaña