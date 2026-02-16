Quim Salarich se quita la espina en los Juegos y completa en Milano Cortina 2026 su mejor eslalon: 19º

Primoz Peterka y la familia Preucci.

Atención, España. Turno para España con 20 deportistas

abanderadas lo saben ya olivia smart en patinaje artístico y vamos

a ver si vemos donde Paco, el abanderado masculino español para

acabar de

configurar este grupo de 20 atletas.

Ahí le tienes. Exacto.

Ahí tienes

a Kim Salaric. Mira, decía que le iba a comentar a

Lucas Aguibar cómo mover la bandera.

Bueno, creo que todavía

necesita un poco de entrenamiento, pero la ilusión que le pone, la ilusión que

van a poner todos nuestros atletas merece la pena, sin duda

el hecho de que disfruten en esta ceremonia olímpica con

nuestros abanderados, con Olivia Smart y con King Salaryk en sus terceros

Juegos Olímpicos, que decía que se encontraba maduro

deportiva y personalmente.