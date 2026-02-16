Quim Salarich se quita la espina en los Juegos y completa en Milano Cortina 2026 su mejor eslalon: 19º
- El abanderado de España en la inauguración no pudo terminar la prueba en las dos ediciones anteriores
- Sigue los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 en Teledeporte y RTVE Play
El esquiador español Quim Salarich, abanderado en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026, ha concluido 19º su participación en la prueba de eslalon de esquí alpino. A sus 32 años, el deportista de Vic logra en sus terceros JJOO completar la prueba, su mejor clasificación.
Primoz Peterka y la familia Preucci.
Atención, España. Turno para España con 20 deportistas
abanderadas lo saben ya olivia smart en patinaje artístico y vamos
a ver si vemos donde Paco, el abanderado masculino español para
acabar de
configurar este grupo de 20 atletas.
Ahí le tienes. Exacto.
Ahí tienes
a Kim Salaric. Mira, decía que le iba a comentar a
Lucas Aguibar cómo mover la bandera.
Bueno, creo que todavía
necesita un poco de entrenamiento, pero la ilusión que le pone, la ilusión que
van a poner todos nuestros atletas merece la pena, sin duda
el hecho de que disfruten en esta ceremonia olímpica con
nuestros abanderados, con Olivia Smart y con King Salaryk en sus terceros
Juegos Olímpicos, que decía que se encontraba maduro
deportiva y personalmente.
Salarich conlcuyó en 21º lugar la primera manga del descenso, con un tiempo de 1:00.32 minutos, cuatro segundos más lento que el dominador, que fue el noruego Atle Lie McGrath. La intensa nieve caída en la pista Stelvio de Bormio condicionó bastante la prueba y sólo acabarla fue un mérito para el español, que tuvo un ligero traspié en una de las balizas.
La dificultad del eslalon la pudo comprobar in situ el brasileño Lucas Pinheiro, oro en el gigante, que se fue al suelo en la primera manga quedando descalificado. En total, sólo 19 esquiadores de los 30 pudieron bajar del minuto en el primer descenso.
El abanderado español bajó su segunda manga en 57.86 segundos, con la pista en mejores condiciones que por la mañana. Salió en décimo lugar y se puso líder de forma momentánea, pero perdió esa posición en cuanto descendió el siguiente, el francés Steven Amiez.
“🎿ORO PARA LOIC MEILLARD 🥇— Teledeporte (@teledeporte) February 16, 2026
El noruego Atle Lie McGrath se sale cuando defendía su primera plaza y eso le da la victoria al suizo Loic Meillard.
Quim Salarich, finalmente será 19º 🇪🇸#MilanoCortinaOlympics2026 #JJOOInviernoRTVE pic.twitter.com/O9HCqdN2Df“
La caída de favoritos a medalla, como el francés Clément Noel y la del noruego Atle Lie McGrath cuando defendía el oro, permitió que Quim subiera dos puestos al decimonoveno.
Pero lo más importante era que el objetivo estaba cumplido. Con 32 años y en sus terceros Juegos Olímpicos, Quim Salarich tenía la espina clavada de poder terminar el eslalon. A la tercera fue la vencida.