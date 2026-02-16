Asesinada una enfermera presuntamente por su expareja en un centro de salud de Benicàssim, Castellón

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 70 años tras haber agredido presuntamente con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el centro de salud de la localidad castellonense de Benicàssim donde trabajaba.

La mujer, de 64 años, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital General de Castellón, donde finalmente ha fallecido, según ha podido confirmar RTVE, mientras que el presunto agresor se encuentra en dependencias policiales.

El suceso se ha producido sobre las 12.30 horas en el centro sanitario. Allí, la víctima ha recibido varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones. La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón.

Desde la Guardia Civil se ha señalado que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

Información de interés para víctimas de violencia machista El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

(Habrá ampliación)