Violencia machista y autismo: por qué el canal escrito del 016 es clave

"Si la dificultad para hablar con desconocidos en contextos ordinarios para las personas autistas ya es grande, pues imagina en situaciones de riesgo. Prefieren usar el WhatsApp o el correo electrónico del 016". La presidenta del Comité para la Promoción y Apoyo de las Mujeres Autistas (CEPAMA), Carmen Molina, reclama que las instituciones se adapten a las necesidades del colectivo autista, que se calcula que es el 1% de la población española, unas 500.000 personas, según datos de la Confederación Autismo España.

Molina explica cómo viven la violencia de género las mujeres con autismo: "Cuando están en una situación de estrés, entran en mutismo. Si tú vas a una comisaría a denunciar una agresión, lo primero que te dicen es 'cuénteme usted'. Ellas necesitan estar en una sala y escribir en un ordenador, por ejemplo, pero no te dejan hacer eso. De momento, ya se están vulnerando tus derechos".

Las mujeres autistas pasan desapercibidas Es uno de los aspectos relacionados con mujer y autismo que ha abordado el programa Objetivo igualdad. Uno de los principales obstáculos que encuentran las mujeres que tienen este trastorno del neurodesarrollo es el diagnóstico tardío, ya que pasan "desapercibidas" a lo largo de su vida, como cuenta la psicóloga de Fundación Quinta especializada en autismo, Marta Casanovas. "Adquieren herramientas para desenvolverse socialmente mucho mejor que los hombres. Las dificultades que viven en el trabajo o a nivel social son mucho más grandes", sentencia. Las consecuencias de un diagnóstico tardío, explica Casanovas, están muy relacionadas con la salud mental. Puede darse depresión, ansiedad y concurrir con otras patologías como el Trastorno Obsesivo Compulsivo o un trastorno de conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia. "Si no vemos de base qué está ocurriendo y que hay un autismo, eso puede desencadenar muchas otras consecuencias", subraya. Soy mujer... soy autista Soy mujer... soy autista - Capítulo 1: Carmen Escuchar audio En ese sentido, la presidenta de la asociación Conciencia TEA, Irene Ceza, apunta que el diagnóstico temprano ayuda a las niñas y adolescentes a empoderarse para el día de mañana: "Que puedan tener un autoconcepto sano de quiénes son y puedan poner límites para sobrevivir en este mundo neurotípico. Que se les pueda dotar de las estrategias de las que se carece cuando te diagnostican con tu vida avanzada". Asimismo, Ceza, madre de un niño y una niña autistas, subraya la importancia de obtener un diagnóstico cuanto antes para llegar a recibir atención temprana, que en el caso de la Comunidad de Madrid es hasta los seis años. "Mi hija se ha quedado sin atención temprana porque su diagnóstico firme llegó como casi a los cinco años. Ya para un año con lista de espera vital, se quedó sin ella. Su hermano tuvo una ventaja de dos años porque tenía una expresión del autismo más prototipo", afirma. Los primeros síntomas de autismo aparecen entre los 18 y los 24 meses y la edad media de diagnóstico en España supera los cinco años, según la Confederación Autismo España (AE). El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se manifiesta de forma diferente en cada persona. Sin embargo, AE recoge algunas señales para reconocerlo en niños y niñas: retraso o precocidad en el desarrollo del lenguaje; que no imiten gestos o acciones; jugar de forma repetitiva o falta de interés por relacionarse con otros niños y niñas.