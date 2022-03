“Es como empezar de cero, pero antes tienes que reconciliarte con todo lo que ha pasado hasta entonces, y no es fácil. Aun así, es absolutamente liberador”, así describe Sara Codina el momento en que conoció su diagnóstico. Tenía 41 años y acababa de entender el por qué de muchas cosas, aquello que le pasaba, por fin, tenía una denominación. “Las etiquetas serán feas pero yo necesitaba un nombre y era este: autismo. En ese momento empiezas a entenderte y, sobre todo, empiezas a perdonarte. Te has exigido mucho porque no sabías lo que pasaba y te has castigado. De repente tienes que parar y darte cuenta de que no era tu culpa”, ha explicado a RTVE.es.

Autismo Europa estima que se da un caso de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) por cada 100 nacimientos. Aunque generalmente se asocia a los niños, son muchas las personas que, como Sara, se topan con un diagnóstico en la edad adulta. El espectro abarca tal variedad de perfiles que muchos no encajan en los moldes prototípicos y, por múltiples factores, se escapan de un diagnóstico temprano. Es el caso de Silvia Pallarés, diagnosticada a los 28; de David Fuente, a los 35; o de Mónica Vallejo a los 43. Muchas veces llega tras mucho tiempo buscando respuestas; otras, fruto de la casualidad. Sea cual sea el motivo, contar con un diagnóstico supone un alivio tras toda una vida sintiendo que algo no encajaba.

“A veces digo cosas que están fuera de contexto, aprendo algo, lo cuento en un determinado momento y me miran y se ríen de mí”. Las normas establecidas, comenta Mónica Vallejo, parece conocerlas todo el mundo. Sin embargo, ella tiene que aprenderlas una a una. Antes de conocer su diagnóstico le costaba entender, por ejemplo, por qué le decían que no era empática. “Eso me mataba, porque sí que lo soy. Ahora sé que si no detecto la señal, porque está fuera de mi conocimiento, es imposible que yo sepa que esa persona está sufriendo. Me lo tiene que expresar, pero cuando lo identifico, me vuelco”, ha contado a RTVE.es.

“No es que no me gustara la gente, es que no podía seguir ese ritmo”

Sara Codina podía ser, dice, la persona más sociable, aunque con los años fue evitando muchas interacciones por el desgaste que le producía una excesiva sociabilización. “Acabé diciendo que no me gustaba la gente. Pero no es que no me gustara, es que no podía seguir ese ritmo que me obligaba a llevar”, comenta.

“Silvia, creo que tu forma de ser tiene un nombre”. Fueron las palabras que Silvia Pallarés escuchó en boca de uno de sus profesores antes de ser derivada al Servicio de Asuntos Sociales de su universidad, donde fue diagnosticada. Hasta entonces, siempre había notado que había algo que le diferenciaba del resto, pero no sabía el qué. No entendía “qué hacía mal, qué decía o qué no decía, cómo me comportaba para no conseguir tener un grupo de amistades como tenían los demás”, ha confesado a RTVE.es. Reconoce que obtener el diagnóstico le supuso “descanso, paz” y la sensación “de haber llegado a la meta tras 28 años”.

Silvia Pallarés, diagnosticada con TEA a los 28 años Confederación Autismo España

David Fuente recuerda la fecha exacta de su diagnóstico. “Fue un día estupendo”. Él siempre había sido, dice, un niño raro y protestón, con intereses distintos a los del resto. En el instituto tuvo que lidiar con profesores que le consideraban un maleducado por no mirarles mientras explicaban, o por ponerse a dibujar en clase. “Ahora sé que esa era mi forma de regularme y además, aumentaba mi concentración. Escuchaba y atendía más que nadie de esa manera, pero ellos me reñían y yo no comprendía por qué eso estaba mal”, explica a RTVE.es. Pese a todo, David consideraba que había tenido una vida “normal”. Sin embargo, todo cambió cuando empezó a trabajar.