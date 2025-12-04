El tiempo hoy 4 de diciembre en España: lluvias y cielos cubiertos por el paso de varios frentes
- Un total de 23 provincias y Melilla activan algún tipo de aviso, según la AEMET
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El paso de varios frentes por la península Ibérica y Baleares marca un día con predominio de los cielos nubosos y las precipitaciones en gran parte de España, con cotas de nieve que pueden caer hasta los 1.000 metros en zonas de montaña del nordeste.
La AEMET anticipa para el jueves una jornada por lo general lluviosa que dejará niveles de precipitación más abundantes en Galicia, el Pirineo occidental y el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas incluso de alguna tormenta y granizada. Toda la costa cantábrica, de hecho, quedará de tarde bajo aviso naranja, extensible también a la zona septentrional de la costa atlántica gallega.
Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte en cotas que oscilan entre los 1.300 y los 1.500 metros, mientras que en la parte sureste de la Península puede llegar a los 1.800 metros y en el cuadrante nordeste la horquilla oscila entre los 1.000 y los 1.300 de altura. La AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas.
El viento será también protagonista en algunos puntos, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en los litorales de Cantabria y Vizcaya, los 80 kilómetros por hora en el interior de la parte norte de la provincia de Castellón y los 70 kilómetros por hora en la zona sur de la de Tarragona.
En Canarias, la previsión anticipa cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. El archipiélago registrará vientos alisios moderados con intervalos de rachas fuertes.
Por su parte, las temperaturas máximas subirán de manera particular en la zona sur peninsular y bajarán en cambio en el norte de Aragón y Cataluña, mientras que las mínimas irán en aumento en las Islas Baleares y en la mitad noroeste y la fachada oriental de la Península.
El puente arranca con mal tiempo
Para el viernes, operación salida del puente, la AEMET prevé una prolongación de los frentes y, por tanto, cielos nubosos o cubiertos. Las precipitaciones amenazan a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña, con lluvias débiles y ocasionales en el resto del territorio a excepción de gran parte del área mediterránea y de las islas Pitiusas, donde en principio no lloverá.
El sábado será, sin embargo, un día de inflexión. Pese a que la mayor parte de la Península se quedará de nuevo sin ver en sol, arrancará el sábado una transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en la mitad sur.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es