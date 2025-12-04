El tiempo hoy 4 de diciembre en España: lluvias y cielos cubiertos por el paso de varios frentes

El paso de varios frentes por la península Ibérica y Baleares marca un día con predominio de los cielos nubosos y las precipitaciones en gran parte de España, con cotas de nieve que pueden caer hasta los 1.000 metros en zonas de montaña del nordeste.

La AEMET anticipa para el jueves una jornada por lo general lluviosa que dejará niveles de precipitación más abundantes en Galicia, el Pirineo occidental y el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas incluso de alguna tormenta y granizada. Toda la costa cantábrica, de hecho, quedará de tarde bajo aviso naranja, extensible también a la zona septentrional de la costa atlántica gallega.

Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte en cotas que oscilan entre los 1.300 y los 1.500 metros, mientras que en la parte sureste de la Península puede llegar a los 1.800 metros y en el cuadrante nordeste la horquilla oscila entre los 1.000 y los 1.300 de altura. La AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas.

Mapa de previsión del tiempo en España el 4 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

El viento será también protagonista en algunos puntos, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en los litorales de Cantabria y Vizcaya, los 80 kilómetros por hora en el interior de la parte norte de la provincia de Castellón y los 70 kilómetros por hora en la zona sur de la de Tarragona.

En Canarias, la previsión anticipa cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. El archipiélago registrará vientos alisios moderados con intervalos de rachas fuertes.

Por su parte, las temperaturas máximas subirán de manera particular en la zona sur peninsular y bajarán en cambio en el norte de Aragón y Cataluña, mientras que las mínimas irán en aumento en las Islas Baleares y en la mitad noroeste y la fachada oriental de la Península.

Mapa de temperaturas mínimas del jueves 4 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE