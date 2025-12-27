Moscú lanza duros ataques sobre Kiev en vísperas del esperado encuentro entre Trump y Zelenski

Rusia ha lanzado duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que han causado al menos 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el de EE. UU., Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, ha informado de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se han registrado incendios y explosiones. En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción. Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado este sábado que Rusia ha disparado esta noche contra Ucrania casi 500 drones —un gran número de "shaheds"— y 40 misiles, incluyendo Kinzhals, con Kiev como principal objetivo. "En algunos distritos de la capital y la región, actualmente no hay electricidad ni calefacción. Se están realizando esfuerzos para combatir el incendio. Los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar en algunas instalaciones energéticas; en otras, el personal permanece en refugios, y los equipos de rescate y reparación comenzarán a trabajar en cuanto cesen las alertas antiaéreas", ha informado Zelenski desde su cuenta de X.

El Gobierno español ha condenado el ataque perpetrado esta pasada noche por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado al menos 28 heridos y cortes de calefacción en más de una tercera parte de la ciudad.