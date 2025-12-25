El papa León XIV pide "paz y estabilidad" para Oriente Medio y llama a "dialogar" en Ucrania en la bendición 'Urbi et orbi'

El papa León XIV ha pedido este jueves, día de Navidad, "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania.

El papa ha pronunciado la tradicional bendición Urbi et orbi (A la ciudad y al mundo), destinada a los 1.400 millones de católicos del mundo, desde el balcón central de la basílica de San Pedro del Vaticano. Estas son las primeras navidades que el estadounidense Robert Francis Prevost celebra como papa después de que fuera elegido el 8 de mayo.

El papa ha felicitado la Navidad en diez idiomas. "Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias", ha dicho en español.

Llamamiento a la "responsabilidad" personal El papa ha llamado también a la "responsabilidad" personal de los católicos. "Cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación", ha declarado. En su saludo antes de la bendición, León XIV ha enviado un mensaje especial "a todos los cristianos que viven en Medio Oriente", recordando su reciente viaje a Líbano. "He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan", ha añadido. También recordado otros conflictos, y se ha dirigido a "los hermanos y hermanas del Sudán, de Sudán del Sur, Mali, Burkina Faso, República Democrática del Congo", y ha mencionado también a Haití, Myanmar y el conflicto que enfrenta a Tailandia y Camboya. Respecto a América Latina, ha pedido a los responsables políticos que velen por el bien común y no se dejen llevar por sus inclinaciones ideológicas. León XIV ha tenido también palabras para los refugiados y migrantes que huyen a través del Mediterráneo o las fronteras de norteamérica, y para los "trabajadores mal pagados" en todo el mundo. ““