El papa León XIV pide "paz y estabilidad" para Oriente Medio y llama a "dialogar" en Ucrania en la bendición 'Urbi et orbi'
- El pontífice ha destacado la "responsabilidad" personal de los católicos
- Son las primeras navidades que Robert Francis Prevost celebra como papa
El papa León XIV ha pedido este jueves, día de Navidad, "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania.
El papa ha pronunciado la tradicional bendición Urbi et orbi (A la ciudad y al mundo), destinada a los 1.400 millones de católicos del mundo, desde el balcón central de la basílica de San Pedro del Vaticano. Estas son las primeras navidades que el estadounidense Robert Francis Prevost celebra como papa después de que fuera elegido el 8 de mayo.
El papa ha felicitado la Navidad en diez idiomas. "Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias", ha dicho en español.
Llamamiento a la "responsabilidad" personal
El papa ha llamado también a la "responsabilidad" personal de los católicos. "Cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación", ha declarado.
En su saludo antes de la bendición, León XIV ha enviado un mensaje especial "a todos los cristianos que viven en Medio Oriente", recordando su reciente viaje a Líbano. "He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan", ha añadido.
También recordado otros conflictos, y se ha dirigido a "los hermanos y hermanas del Sudán, de Sudán del Sur, Mali, Burkina Faso, República Democrática del Congo", y ha mencionado también a Haití, Myanmar y el conflicto que enfrenta a Tailandia y Camboya.
Respecto a América Latina, ha pedido a los responsables políticos que velen por el bien común y no se dejen llevar por sus inclinaciones ideológicas.
León XIV ha tenido también palabras para los refugiados y migrantes que huyen a través del Mediterráneo o las fronteras de norteamérica, y para los "trabajadores mal pagados" en todo el mundo.
Primera misa del Gallo
El miércoles, el papa ofició, también por primera vez, la misa del Gallo en la basílica de San Pedro.
En la homilía, lamentó que "una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía". El papa ha citado las palabras de Benedicto XVI, que "nos recuerdan que en la tierra no hay espacio para Dios si no hay espacio para el hombre: no acoger a uno significa rechazar al otro. En cambio, donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios".
Ante de la misa, León XIV sorprendió con un saludo a los cerca 5.000 fieles que esperaban en la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia para seguir la misa del Gallo a través de las pantallas. "La basílica de San Pedro es muy grande, pero no tan grande para recibir a todos vosotros. Por ello, gracias por vuestro valor por estar esperando aquí esta tarde", dijo el papa en inglés.
Ya el día de Navidad, el papa ha celebrado la misa, que ha vuelto a tener como escenario la basílica de San Pedro después de más de 30 años. En la homilía, León XIV también se ha referido a la situación en Gaza. "¿Y cómo no pensar en las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío, y en las de tantos otros desplazados y refugiados en cada continente, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades?", se ha preguntado el pontífice.
Entre las liturgias y ceremonias que le esperan a final y comienzo del año, León XIV clausurará el 6 de enero de 2026 el Jubileo 2025, que inauguró su predecesor, el papa Francisco.