La reunión con Erdogan y otras imágenes del primer viaje oficial del papa León XIV a Turquía y Líbano

El papa León XIV ha llegado este jueves a Turquía, en el inicio de una gira que le llevará también a Líbano y con el que busca trasladar en la región un mensaje de paz en un momento especialmente convulso en Oriente Medio.

En su agenda oficial, que ha arrancado con una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, figuran la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Cinea, acto que junto a la posterior visita a Líbano había dejado pendiente el predecesor de León XIV en el Vaticano, Francisco.

El papa aterriza en Ankara en el inicio de su visita oficial a Turquía El papa León XIV desciende del avión a su llegada a Ankara Andreas SOLARO / AFP León XIV desciende del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Esenboga de Ankara, primera escala de un viaje que incluye paradas en Turquía y Líbano.

Erdogan recibe a León XIV con honores El presidente turco Erdogan recibe con honores al papa León XIV en Ankara EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, preside una ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el palacio presidencial de Ankara.

Ofrenda a Ataturk, padre de la Turquía moderna El papa deposita una corona de flores en el mausoleo de Ataturk en Ankara EFE/EPA/STRINGER El pontífice ha acudido al mausoleo dedicado en Ankara a Mustafa Kemal Ataturk, considerado el fundador de la Turquía moderna, y ha depositado una corona de flores como muestra de respeto.

Discurso en la biblioteca nacional El papa León XIV pronuncia un discurso en la biblioteca nacional de Turquía ADEM ALTAN / AFP León XIV pronuncia un discurso ante la Biblioteca Nacional de Palacio Presidencial, desde donde ha advertido de la actual "fase de fuertes conflictos" y ha llamado a la paz. Espera que Turquía sea "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera". Vista panorámica de la Biblioteca Nacional de Turquía desde la que ha intervenido el papa. Murat Cetinmuhurdar / Reuters