La reunión con Erdogan y otras imágenes del primer viaje oficial del papa León XIV a Turquía y Líbano
- El pontífice avisa de que "está en juego el futuro de la humanidad" y pide un "acercamiento entre los pueblos"
- León XIV viaja a Turquía y Líbano, destino que dejó pendiente el papa Francisco
El papa León XIV ha llegado este jueves a Turquía, en el inicio de una gira que le llevará también a Líbano y con el que busca trasladar en la región un mensaje de paz en un momento especialmente convulso en Oriente Medio.
En su agenda oficial, que ha arrancado con una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, figuran la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Cinea, acto que junto a la posterior visita a Líbano había dejado pendiente el predecesor de León XIV en el Vaticano, Francisco.
El papa aterriza en Ankara en el inicio de su visita oficial a Turquía
León XIV desciende del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Esenboga de Ankara, primera escala de un viaje que incluye paradas en Turquía y Líbano.
Erdogan recibe a León XIV con honores
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, preside una ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el palacio presidencial de Ankara.
Ofrenda a Ataturk, padre de la Turquía moderna
El pontífice ha acudido al mausoleo dedicado en Ankara a Mustafa Kemal Ataturk, considerado el fundador de la Turquía moderna, y ha depositado una corona de flores como muestra de respeto.
Discurso en la biblioteca nacional
León XIV pronuncia un discurso ante la Biblioteca Nacional de Palacio Presidencial, desde donde ha advertido de la actual "fase de fuertes conflictos" y ha llamado a la paz. Espera que Turquía sea "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera".
Preparativos en el Líbano
El 30 de noviembre por la tarde, el papa partirá en avión hacia Beirut, capital del Líbano. En esa ciudad, se espera que oficie misa y, como se ve en la imagen, se espera que la afluencia sea masiva. Cada punto blanco es una silla.