Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

La reunión con Erdogan y otras imágenes del primer viaje oficial del papa León XIV a Turquía y Líbano

Fotos del primer viaje internacional de León XIV
El papa Leon XIV habla ante la Biblioteca Nacional de Bestepe tras una reunión en la Presidencia de Turquía EFE/EPA/NECATI SAVAS
RTVE.es

El papa León XIV ha llegado este jueves a Turquía, en el inicio de una gira que le llevará también a Líbano y con el que busca trasladar en la región un mensaje de paz en un momento especialmente convulso en Oriente Medio.

En su agenda oficial, que ha arrancado con una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, figuran la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Cinea, acto que junto a la posterior visita a Líbano había dejado pendiente el predecesor de León XIV en el Vaticano, Francisco.

El papa aterriza en Ankara en el inicio de su visita oficial a Turquía

El papa León XIV desciende del avión tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Esenboga de Ankara

El papa León XIV desciende del avión a su llegada a Ankara Andreas SOLARO / AFP

León XIV desciende del avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Esenboga de Ankara, primera escala de un viaje que incluye paradas en Turquía y Líbano.

Erdogan recibe a León XIV con honores

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibe con honores en Ankara al papa León XIV

El presidente turco Erdogan recibe con honores al papa León XIV en Ankara EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, preside una ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el palacio presidencial de Ankara.

Ofrenda a Ataturk, padre de la Turquía moderna

El papa León XIV deposita una corona de flores en el mausoleo dedicado a Ataturk en Ankara

El papa deposita una corona de flores en el mausoleo de Ataturk en Ankara EFE/EPA/STRINGER

El pontífice ha acudido al mausoleo dedicado en Ankara a Mustafa Kemal Ataturk, considerado el fundador de la Turquía moderna, y ha depositado una corona de flores como muestra de respeto.

Discurso en la biblioteca nacional

El papa León XIV pronuncia un discurso en la biblioteca nacional de Turquía

El papa León XIV pronuncia un discurso en la biblioteca nacional de Turquía ADEM ALTAN / AFP

León XIV pronuncia un discurso ante la Biblioteca Nacional de Palacio Presidencial, desde donde ha advertido de la actual "fase de fuertes conflictos" y ha llamado a la paz. Espera que Turquía sea "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera".

Primer viaje oficial del papa León XIV a Turquía y Líbano

Vista panorámica de la Biblioteca Nacional de Turquía desde la que ha intervenido el papa. Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Preparativos en el Líbano

El 30 de noviembre por la tarde, el papa partirá en avión hacia Beirut, capital del Líbano. En esa ciudad, se espera que oficie misa y, como se ve en la imagen, se espera que la afluencia sea masiva. Cada punto blanco es una silla.

Viaje del papa León XIV al Líbano y Turquía

Vista áerea llena de sillas del lugar donde el papa León XIV va a dar una misa en el Líbano. Hussein Malla / AP

Es noticia: