El papa comparte con las familias de las víctimas una "oración silenciosa" en el lugar de la explosión en Beirut en 2020
- La explosión en el puerto dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos, y aún nadie ha sido castigado
El papa León XIV ha celebrado este martes en Beirut una "oración silenciosa" en el lugar del puerto de la capital libanesa donde una explosión en 2020 mató a más de 200 personas y dejó 6.500 heridos.
El papa ha visitado el lugar, donde ha recibido explicaciones de lo sucedido, y ha rezado ante la estela que recuerda a las víctimas. Allí se encontraban unas decenas de familiares, con retratos de sus seres queridos, a los que el papa ha saludado.
Posteriormente, ya en el aeropuerto y antes de viajar de vuelta a Roma, León XIV ha dicho estar emocionado por la "breve visita" al puerto, "donde la explosión ha devastado no sólo un lugar, sino tantas vidas". "Llevo conmigo el dolor y la sed de verdad y de justicia de tantas familias, de todo un país", ha declarado.
Su visita al lugar de la explosión ha sido el acto más simbólico de la tercera y última jornada del papa en Líbano, dentro de su primer viaje al extranjero que empezó el pasado jueves en Turquía. La jornada del papa en Beirut ha comenzado con una visita al hospital psiquiátrico De La Croix (De la Cruz) de Yal al-Dib. Posteriormente, ha celebrado una misa en el paseo marítimo de la ciudad, a la que han asistido unas 150.000 personas. Después ha dado un último discurso en el aeropuerto. En la tarde de este martes regresará al Vaticano, poniendo fin a su primer viaje al extranjero.
Los familiares piden justicia
El 4 de agosto de 2020, la deflagración de cientos de toneladas de nitrato de amonio, que llevaban seis años almacenadas en un almacén del puerto sin medidas de protección, causó más de 200 muertos. La onda expansiva destruyó barrios enteros de la capital libanesa y afectó principalmente a las zonas cristianas de su mitad oriental, las más cercanas al puerto.
En la zona aún permanecen unos enormes silos a medio derrumbar que las familias piden conservar como símbolo, informa Efe, y allí es donde el papa ha rezado su plegaria.
La Asociación de Familiares de las Víctimas exigen que concluya la investigación judicial iniciada hace cinco años. La investigación ha sido obstaculizada repetidamente por ex altos cargos y políticos sospechosos de negligencia en el caso, y estuvo suspendida durante más de tres años, entre finales de 2021 y comienzos de 2025, cuando fue nombrado un nuevo fiscal general.