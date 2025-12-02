El papa comparte con las familias de las víctimas una "oración silenciosa" en el lugar de la explosión en Beirut en 2020

El papa León XIV ha celebrado este martes en Beirut una "oración silenciosa" en el lugar del puerto de la capital libanesa donde una explosión en 2020 mató a más de 200 personas y dejó 6.500 heridos.

El papa ha visitado el lugar, donde ha recibido explicaciones de lo sucedido, y ha rezado ante la estela que recuerda a las víctimas. Allí se encontraban unas decenas de familiares, con retratos de sus seres queridos, a los que el papa ha saludado.

Posteriormente, ya en el aeropuerto y antes de viajar de vuelta a Roma, León XIV ha dicho estar emocionado por la "breve visita" al puerto, "donde la explosión ha devastado no sólo un lugar, sino tantas vidas". "Llevo conmigo el dolor y la sed de verdad y de justicia de tantas familias, de todo un país", ha declarado.

El papa León XIV reza ante el memorial por las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut, Líbano, este martes, 2 de diciembre. AP Photo/Fadi Tawil

Su visita al lugar de la explosión ha sido el acto más simbólico de la tercera y última jornada del papa en Líbano, dentro de su primer viaje al extranjero que empezó el pasado jueves en Turquía. La jornada del papa en Beirut ha comenzado con una visita al hospital psiquiátrico De La Croix (De la Cruz) de Yal al-Dib. Posteriormente, ha celebrado una misa en el paseo marítimo de la ciudad, a la que han asistido unas 150.000 personas. Después ha dado un último discurso en el aeropuerto. En la tarde de este martes regresará al Vaticano, poniendo fin a su primer viaje al extranjero.