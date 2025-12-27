LaLiga FC Futures, en directo en vídeo los partidos del primer día de la fase de grupos

Sigue en directo en vídeo, en abierto y gratis los partidos del primer día de la fase de grupos del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures sub12, desde Gran Canaria. Te lo ofrecemos a partir de las 10:30 horas en Teledeporte y RTVE Play.

La XXIX edición internacional de LALIGA FC Futures se juega del 27 al 29 de diciembre de 2025 en el Estadio de Gran Canaria, con 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos.

En el grupo A están Real Madrid, Athletic Club, Benfica y Juventus, en el grupo B, Atlético de Madrid, París Saint Germain, Real Betis y UD Las Palmas. Por su parte, FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting Clube y Borussia Dortmund forman el grupo C. Finalmente, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF e Inter de Milán componen el grupo D.

El Sevilla FC defiende el título conquistado el año pasado tras ganar en la final al Real Betis en un apasionante derbi sevillano, mientras en la edición de 2023 fue el Atlético el que levantó el título en el derbi ante el Real Madrid (2-1).

Como ocurre en el fútbol profesional, Real Madrid y FC Barcelona lideran el palmarés con nueve y siete títulos, respectivamente, mientras Atlético y Espanyol suman cuatro cada uno. Valencia y Sevilla son los otros equipos españoles con título tras los de 2024, en el caso de los andaluces, y el del Valencia CF en 2014.

Los otros campeones son Borussia de Dortmund en 2009, y la selección de Camerún en 2009.

LaLiga FC Futures es un torneo de fútbol base que disputan los equipos sub-12 (infantiles de primer año) de los clubes invitados y se celebra en el mes de diciembre de cada año, sin interrupción desde el año 1996, excepto en el año 2020, que no se disputó por la pandemia de la Covid-19.