El Atlético, el rival a batir en LaLiga Futures de Gran Canaria tras coronarse en Orlando

LaLiga Futures, el Torneo Internacional sub 12 más importante, regresa a Gran Canaria en su edición XXIX con 16 equipos de los más representativos de Europa y se podrá seguir en directo en Teledeporte y RTVE Play del 27 al 29 de diciembre.

El antecedente más reciente es del pasado mes de octubre, cuando los jóvenes del Atlético de Madrid hacían historia en Orlando al conquistar por cuarto año consecutivo el Torneo Internacional de LaLiga FC Future, algo que no había logrado ningún equipo hasta la fecha.

Los rojiblancos vencieron en la final a un combativo Palmeiras, que llegó a empatar el gol inicial de los futbolistas españoles. La final quedó decantada del lado del Atlético con un resultado final de 3-1.

Pero no fue la única alegría del torneo, ya que el Valencia logró imponerse al Flamengo, el otro gran equipo brasileño, por 2-0, en el partido por el tercer y cuarto puesto.

El camino de los rojiblancos hacia el título no fue nada fácil. Tras clasificarse como primero de su grupo, por delante del Real Madrid y del Villarreal, los tres con seis puntos.

En los cuartos de final tuvo que enfrentarse, nada más y nada menos, que al Barcelona, al que venció por 1-2. En las semis se deshizo del Valencia también por el mismo resultado. En la gran final, las jóvenes promesas del equipo madrileño alzaron por cuarta vez consecutiva el título con un sufrido triunfo ante el Palmeiras (3-1), que venía de eliminar en su partido de semis al Flamengo por goleada (4-1).