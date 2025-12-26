El Atlético, el rival a batir en LaLiga Futures de Gran Canaria tras coronarse en Orlando
- El torneo internacional más importante del fútbol base regresa a Gran Canaria
- LaLiga Futures en directo, del 27 al 29 de diciembre en Teledeporte y RTVE Play
LaLiga Futures, el Torneo Internacional sub 12 más importante, regresa a Gran Canaria en su edición XXIX con 16 equipos de los más representativos de Europa y se podrá seguir en directo en Teledeporte y RTVE Play del 27 al 29 de diciembre.
El antecedente más reciente es del pasado mes de octubre, cuando los jóvenes del Atlético de Madrid hacían historia en Orlando al conquistar por cuarto año consecutivo el Torneo Internacional de LaLiga FC Future, algo que no había logrado ningún equipo hasta la fecha.
Los rojiblancos vencieron en la final a un combativo Palmeiras, que llegó a empatar el gol inicial de los futbolistas españoles. La final quedó decantada del lado del Atlético con un resultado final de 3-1.
Pero no fue la única alegría del torneo, ya que el Valencia logró imponerse al Flamengo, el otro gran equipo brasileño, por 2-0, en el partido por el tercer y cuarto puesto.
El camino de los rojiblancos hacia el título no fue nada fácil. Tras clasificarse como primero de su grupo, por delante del Real Madrid y del Villarreal, los tres con seis puntos.
En los cuartos de final tuvo que enfrentarse, nada más y nada menos, que al Barcelona, al que venció por 1-2. En las semis se deshizo del Valencia también por el mismo resultado. En la gran final, las jóvenes promesas del equipo madrileño alzaron por cuarta vez consecutiva el título con un sufrido triunfo ante el Palmeiras (3-1), que venía de eliminar en su partido de semis al Flamengo por goleada (4-1).
El sábado empiezan los partidos de la fase de grupos
La fase de grupos dará comienzo el sábado desde las 10:30 (hora peninsular) y terminará el domingo 28 al mediodía. De esta primera fase saldrán los mejores ocho clubes, es decir, se clasificarán dos por grupo.
Una vez acabada esta primera fase, los cuartos de final comenzarán a las 18:30 horas del mismo domingo, además de los encuentros de consolación para los que se vayan quedando por el camino.
Para ver las semifinales habrá que esperar al lunes 29 de diciembre; el primer duelo se empezará a disputar desde las 11:00 horas de la mañana. Los dos equipos que accedan a la gran final se verán las caras a las 19:00 horas en el Estadio de Gran Canaria, la sede de la competición.
Uno de los objetivos del torneo es dar visibilidad al fútbol base, gracias a la representación de alguno de los equipos más importantes de la Liga y algunos de los mejores clubes del fútbol internacional. Las mejores canteras del mundo se dan cita en Gran Canaria.
Será la undécima edición de LaLiga Futures, desde que se celebrase su primera edición en 2014, cuando LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena llegaron a un acuerdo para unir sus caminos en la promoción del fútbol base español e internacional. El torneo es un escaparate al mundo de las jóvenes promesas del balompié.
José Ramón de la Morena lleva con esta apuesta desde que en 1992 creo la fundación que lleva su nombre para promocionar a los jóvenes talentos del fútbol español y desde entonces, muchos nombres han pasado por esta competición, entre los que destacan el de Andrés Iniesta, Fernando Torres o Gerard Piqué.
Ahora, desde el sábado 27 de diciembre al lunes 29, los jóvenes talentos del fútbol español e internacional se darán cita en LaLiga Futures en el Estadio de Gran Canaria, el escaparate al mundo que mostrará a las promesas del balompié que en el futuro forjarán la base de los mejores clubes del mundo.
Grupos
- Grupo A: Real Madrid, Athletic Club, SL Benfica, Juventus FC
- Grupo B: Atlético de Madrid, Real Betis, Paris Saint Germain, UD Las Palmas
- Grupo C: FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund
- Grupo D: Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF, Inter de Milán