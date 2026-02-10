La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de febrero con Nek como invitado
- El cantante italiano presenta en La Revuelta su nueva gira por España, a sus 54 años
El cantante italiano Nek, autor de uno de los mayores himnos del pop rock de finales de los años 90 como “Laura no está”, es el invitado de hoy en La Revuelta de David Broncano. Podrás disfrutar de su entrevista y su actuación en vivo en La Revuelta en directo y en abierto a partir de las 21:40 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos. Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratuitas para ir a La Revuelta como público rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Nek presenta su gira por España
Si te hablamos de Filippo Neviani probablemente no ubiques el nombre. Pero seguro que has cantado en infinidad de ocasiones su mayor éxito internacional, “Laura no está”. El cantante italiano Nek, a sus 54 años, emprende una nueva gira por España y lo celebra en La Revuelta, donde interpreta dos de sus canciones más populares.
El conflicto resuelto entre María Hervás y su madre
La actriz María Hervás visitó ayer La Revuelta para presentar su nueva película, El fantasma de mi mujer, dirigida por María Ripoll y participada por RTVE, y terminó reviviendo su conflicto – ya resuelto – con su madre, que también tuvo unas palabras con David Broncano: “No es justo que tú sepas que estás hablando con Juana y yo no sepa con quién hablo. A pesar de aquello, sigo viéndoos”. Su propia hija reconocía que, aunque su madre tiene “mucho carácter, no la cambiaría por nadie”.
La "arquitectura de una vida" de Izaro
Izaro Andrés volvió a La Revuelta por segunda vez, en esta ocasión embarazada de siete meses, para anunciar el lanzamiento de su próximo disco, Arkitektura, en diciembre de este 2026. Además de explicar el concepto de “arquitectura de una vida digna para todas, todos y todes”, la artista vasca interpretó en exclusiva un adelanto de la canción “La verdad”.