Errejón no acudirá al juzgado hasta que Mouliaá subsane el error que afecta a su petición de archivo de la causa
- Errejón estaba citado para entregarle el auto de apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual
- La denunciante ha decidido no retirarse de la causa después de que la Fiscalía solicitara la absolución
El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón no acudirá este martes al juzgado para que le notifiquen la apertura de juicio oral por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá hasta que la denunciante subsane el error que afecta a su petición de archivo de la causa.
Errejón estaba citado ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a las 9:30, pero según su defensa, no tienen constancia de que la denunciante haya subsanado el error de forma que afecta a su petición de archivo de la causa, presentada el pasado 4 de febrero, y por ello, mientras no se aclare esta situación procesal por motivos de economía procesal y seguridad jurídica no acudirá.
La actriz había anunciado que retiraba su acusación particular contra Errejón por presunto abuso sexual por "razones estrictamente personales y de salud" aclarando al mismo tiempo que no se retractaba. Sin embargo, después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución del exdiputado de Sumar en la causa, al considerar que "los hechos relatados no son constitutivos de delito", Mouliaá calificó esta petición de "incongruente" y anunció en sus redes sociales que finalmente "irá hasta el final" con su denuncia, dando a entender que no la retirará.
La defensa de Errejón dijo que iba a mantener su querella, con el objetivo de demostrar hasta el final que es inocente. "Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que esclarezcan los hechos",
El juez Adolfo Carretero había citado a Errejón este martes para entregarle el auto de apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, según una diligencia de ordenación en la que el magistrado llama a Errejón para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.
Los hechos se produjeron en septiembre de 2021
Mouliaá denunció ante la Policía a Íñigo Errejón por acoso sexual después de que el portavoz de Sumar en el Congreso dimitiera de sus cargos al hacerse públicas acusaciones en su contra por comportamientos machistas. Los hechos habrían tenido lugar a finales de septiembre de 2021, en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales.
En su denuncia, la actriz sostenía que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y que ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. Errejón accedió, pero, mientras se desplazaban en un vehículo a la fiesta, el exdiputado cambio a una actitud "dominante". Según la versión de la actriz madrileña, este le impuso "tres reglas": primera, "que no se alejase mucho de él esa noche"; segunda, que si lo hacía "no fuese a más de veinte metros de él y regresara en un minuto"; y tercera, "que esa noche le diese un beso". Ella asegura que se sintió "violentada" y "que guardó silencio por ser quien era".
Cuando se encontraban en la fiesta, según la denuncia de la actriz, Errejón "cerró con pestillo" y empezó a tocarla y a besarla sin su consentimiento. Más tarde, en el domicilio del exdiputado, y al sentirse "muy incómoda" con la situación, la actriz le espetó a Errejón que "solo 'sí' es 'sí'". "Parece mentira que me esté pasando esto contigo", le dijo. Preguntada por los agentes sobre si se sentía víctima de delito sexual, Mouliaá respondió afirmativamente.
Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.