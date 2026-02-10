Errejón no acudirá al juzgado hasta que Mouliaá subsane el error que afecta a su petición de archivo de la causa

El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón no acudirá este martes al juzgado para que le notifiquen la apertura de juicio oral por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá hasta que la denunciante subsane el error que afecta a su petición de archivo de la causa.

Errejón estaba citado ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a las 9:30, pero según su defensa, no tienen constancia de que la denunciante haya subsanado el error de forma que afecta a su petición de archivo de la causa, presentada el pasado 4 de febrero, y por ello, mientras no se aclare esta situación procesal por motivos de economía procesal y seguridad jurídica no acudirá.

La actriz había anunciado que retiraba su acusación particular contra Errejón por presunto abuso sexual por "razones estrictamente personales y de salud" aclarando al mismo tiempo que no se retractaba. Sin embargo, después de que la Fiscalía de Madrid solicitara la absolución del exdiputado de Sumar en la causa, al considerar que "los hechos relatados no son constitutivos de delito", Mouliaá calificó esta petición de "incongruente" y anunció en sus redes sociales que finalmente "irá hasta el final" con su denuncia, dando a entender que no la retirará.

La defensa de Errejón dijo que iba a mantener su querella, con el objetivo de demostrar hasta el final que es inocente. "Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que esclarezcan los hechos",

El juez Adolfo Carretero había citado a Errejón este martes para entregarle el auto de apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, según una diligencia de ordenación en la que el magistrado llama a Errejón para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.