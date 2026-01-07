El juez abre juicio oral a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá
- El juez Carretero propuso sentarle en el banquillo al considerar que existían "indicios" de que agredió sexualmente a Mouliaá
- Le cita el 15 de enero, mientras la Fiscalía no acusará a Errejón y pide archivar la causa por falta de indicios
El juez ha citado al exdiputado Íñigo Errejón el próximo 15 de enero para notificarle la apertura de juicio oral por por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá, según fuentes judiciales a RTVE.
El pasado noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos al considerar que existían "indicios" de que agredió sexualmente a Mouliaá en octubre de 2021. Señaló que esos indicios "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado" y, en cuanto a Mouliaá, el juez apuntó que la actriz "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el exdiputado y planteó una declaración "coherente en "lo esencial".
En el auto judicial, el magistrado da un día a Errejón para que preste una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele".
La Fiscalía no cree que haya quedado acreditado el delito
Mientras, el pasado 17 de diciembre la Fiscalía señaló que no acusará a Errejón por la agresión sexual y pedirá el archivo provisional de la causa al considerar que no hay indicios suficientes.
Elisa Mouliaá, por su parte, pide que sea condenado a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.
Fuentes de la defensa de Errejón aseguran que la citación del día 15 consiste en un trámite para recoger físicamente el auto de apertura de juicio oral y los escritos de acusación y firmar su recepción. Se trata de un trámite administrativo que abre el plazo para presentar los escrito de defensa, añaden.