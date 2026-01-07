El juez abre juicio oral a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez ha citado al exdiputado Íñigo Errejón el próximo 15 de enero para notificarle la apertura de juicio oral por por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá, según fuentes judiciales a RTVE.

El pasado noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos al considerar que existían "indicios" de que agredió sexualmente a Mouliaá en octubre de 2021. Señaló que esos indicios "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado" y, en cuanto a Mouliaá, el juez apuntó que la actriz "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el exdiputado y planteó una declaración "coherente en "lo esencial".

En el auto judicial, el magistrado da un día a Errejón para que preste una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele".