La actriz Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón y ha solicitado una pena para él de tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual e inhabilitación absoluta por el mismo periodo de tiempo.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso RTVE, Mouliaá solicita también una indemnización de 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".

El escrito esgrime que la actriz ha sufrido "depresión" y "estrés postraumático" que han requerido de atención psicológica, "compatibles" con una agresión sexual.

La defensa de Mouliaá solicita al juez que admita la testificación en el juicio oral de diez personas, entre ellos familiares de la actriz y su psiquiatra.

La actriz reclama por otra parte que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Además, solicita la hoja de histórico penal del acusado a efectos de valorar si le constan antecedentes penales computables a efectos de reincidencia.