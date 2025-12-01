La actriz Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual
- Solicita también una indemnización de 30.000 euros por "daños morales"
- Errejón recurrió su procesamiento asegurando que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad
La actriz Elisa Mouliaá ha reclamado que se abra juicio contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón y ha solicitado una pena para él de tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual e inhabilitación absoluta por el mismo periodo de tiempo.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso RTVE, Mouliaá solicita también una indemnización de 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".
El escrito esgrime que la actriz ha sufrido "depresión" y "estrés postraumático" que han requerido de atención psicológica, "compatibles" con una agresión sexual.
La defensa de Mouliaá solicita al juez que admita la testificación en el juicio oral de diez personas, entre ellos familiares de la actriz y su psiquiatra.
La actriz reclama por otra parte que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.
Además, solicita la hoja de histórico penal del acusado a efectos de valorar si le constan antecedentes penales computables a efectos de reincidencia.
La defensa de Errejón recurrió su procesamiento
El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, señaló en el auto con el que proponía enviar a juicio a Errejón que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado", añadiendo que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el exdiputado, "sino más bien todo lo contrario", a la vez que subrayaba que "su declaración es coherente en lo esencial".
Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.
Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".