El juez cita a Íñigo Errejón este martes para notificarle la apertura de juicio oral

El procedimiento judicial contra Íñigo Errejón entra en una fase decisiva. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado al expolítico en calidad de investigado para el próximo 10 de febrero a las 9:30 horas.

El objetivo de esta comparecencia es proceder a la notificación formal del auto de apertura de juicio oral, así como realizar el emplazamiento y los requerimientos legales oportunos derivados de dicha resolución.

El proceso continúa

Esta citación se produce apenas 48 horas después de que la actriz y presentadora Elisa Mouliaá tomara la decisión, este pasado miércoles, de no continuar con el proceso. Sin embargo, fuentes jurídicas confirman a RTVE que el desistimiento de la denunciante no implica la paralización de la causa en este punto debido a que faltan las firmas de los representantes legales de Mouliaá "como es preceptivo" para que se haga efectivo el archivo de la denuncia.

El juez instructor ha determinado que no existe suspensión de plazos, por lo que el calendario procesal sigue su curso natural. Al tratarse de un procedimiento que ya ha alcanzado la fase de apertura de juicio, el magistrado avanza en el cumplimiento de los trámites necesarios para que el caso sea juzgado, independientemente del cambio de postura de la parte acusadora.

Comparecencia obligatoria en sede judicial

El próximo martes, Errejón deberá acudir a las dependencias judiciales de la madrileña Plaza de Castilla. Durante la diligencia, se le dará traslado oficial del auto que pone fin a la instrucción y que ordena el inicio del juicio.

Este paso es fundamental para garantizar el derecho de defensa del investigado, quien será requerido formalmente para que designe abogado y procurador si no los tuviera, o para que tome conocimiento de las penas y responsabilidades civiles que se solicitan en esta etapa.

El caso, que provocó un terremoto político a finales de 2024 tras la dimisión del joven político de todos sus cargos, sigue centrando el foco mientras se dirimen las consecuencias legales de una instrucción que el magistrado considera agotada y lista para su vista oral.