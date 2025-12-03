Un juez admite a trámite una querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias

Un juez de instrucción de Madrid ha admitido a trámite una querella por presuntas calumnias interpuesta por Íñigo Errejón contra Elisa Mouliáa, quien denunció al exdiputado de Sumar por una presunta agresión sexual a finales de 2024, según ha podido confirmar RTVE.

Para escuchar sus versiones, ambos han sido citados a declarar el próximo 17 de febrero al considerar el magistrado que hay indicios de delito por parte de la actriz.

En concreto, la querella, que la letrada de Errejón presentó en los juzgados de Plaza de Castilla tras celebrarse sin acuerdo el acto de conciliación previo protocolario, ha recaído por reparto en el juzgado del magistrado Arturo Zamarriego. El juez expone en el auto, que es recurrible, que los hechos narrados hacen presumir la posible existencia de delito de calumnias, por haber dicho la denunciada que Errejón extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual.

En la querella, según informa la Agencia EFE, la abogada Eva Gimbernat alude al contenido de varias publicaciones en redes sociales en las que Mouliaá acusó a Errejón de extorsionar a dos testigos de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular procesó recientemente a Errejón por un delito de abuso sexual del antiguo Código Penal (actualmente agresión sexual).

Estos dos testigos son los dueños del piso en el que se celebró una fiesta el 8 de octubre de 2021 en la que ocurrieron los hechos denunciados, quienes declararon que la que era su amiga en aquel momento les presionó luego, una vez denunciada la presunta agresión sexual en 2024, para que validasen su versión en el juzgado. Uno llegó a bloquearla y contactó con Errejón para decirle que su situación le parecía "injusta".

Tras esas declaraciones Mouliaá reaccionó en la red social X "difundiendo afirmaciones falsas y difamatorias sobre el señor Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos" e "imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", dice la querella.

Esta decisión judicial se da apenas dos días después de que Mouliaá reclamara la apertura de juicio contra el también cofundador de Podemos -que dimitió en octubre de 2024 entre acusaciones anónimas de comportamientos machistas- y solicitara una pena para él de tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual e inhabilitación absoluta por el mismo periodo de tiempo. En su escrito de acusación, la actriz solicitó también una indemnización de 30.000 euros "por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".

En su escrito, la también presentadora esgrimió haber sufrido "depresión" y "estrés postraumático" que requirieron de atención psicológica, "compatibles" con una agresión sexual.

El procesamiento de Errejón Ya el 14 de noviembre el juez Adolfo Carretero resolvió procesar a Errejón por ese presunto delito de agresión sexual contra Mouliaá en 2021. En el auto, el magistrado habló de "verosimilitud" ante el testimonio de la denunciante y afirmó que los indicios contra Errejón "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental, por lo que el procedimiento no puede ser archivado" en este momento. Apenas unos días después, Errejón recurrió el procesamiento al apelar falta de pruebas. "No existen mínimos indicios de culpabilidad", aseguró el político. Su defensa mantiene que la investigación ya practicada "descarta la existencia de mínimos indicios de criminalidad" y que, de hecho, "corroboran el inventado relato de la denunciante". La estrategia legal de Errejón se centra en desmantelar la versión de la actriz. Argumenta que el testimonio de Mouliaá "no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos". 01.47 min Mouliaá entrega su móvil en el juzgado para que se analicen sus conversaciones con Errejón