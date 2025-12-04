La nueva anÃ©cdota de Dani Rovira en un mes "deplorable" sexualmente: "Lo dejÃ© a medias"Â |Â LaÂ Revuelta, completo

Dani Rovira no es solo uno de los cómicos y actores más populares de nuestro país, también es una de las personas más queridas por todo el público. El malagueño, la personificación del concepto “ser de luz”, visitaba La Revuelta para presentar Playa de lobos, la nueva película de Javier Veiga y participada por RTVE que protagoniza junto al legendario actor argentino Guillermo Francella. Y ha terminado teniendo un día de reencuentros, primero con un compañero del colegio al que no veía desde la infancia: “Una llorera el día que os fuisteis a otra ciudad…”. Y después con La Excepción, el grupo de El Langui, a quienes apadrinó en su gira anterior. Dos buenos momentos que, con toda seguridad, le habrán hecho olvidar un mes “deplorable, poco libidinoso, desértico y estepario” en lo sexual. Tanto que, por primera vez, David Broncano ha recibido un -1 como respuesta a la pregunta del sexo.

Dani Rovira está “mmmmuy contento” con la película Y no cabe duda de ello, porque lo ha repetido en múltiples ocasiones. “Solo por ver el despliegue actoral de Guillermo Francella, ya merece la pena” ver la nueva película de Javier Veiga, con participación. La historia de “un tío muy simplón”, al que interpreta Dani Rovira, a quien un turista, interpretado por Francella, le pide más tiempo para quedarse en la tumbona del chiringuito donde trabaja. “Parece que empieza como comedia, pero se va oscureciendo y hay muchos giros. Es rara para bien”, adelantaba en La Revuelta el malagueño, que ha celebrado haber podido trabajar con el icónico actor argentino, protagonista: “Qué suerte tiene quien no le conozca de poder descubrirle por primera vez”. 'Playa de Lobos', la nueva película de Javier Veiga en la que nada es lo que parece ser Marta Cercadillo Antes de despedirse del programa, Dani Rovira se ha cruzado en el escenario con La Excepción, el grupo de rap de su amigo El Langui. Curiosamente, el rapero de Pan Bendito ha subrayado que, casualmente, “Rovi” fue el responsable de comunicar ante los medios la última gira que hizo el grupo, allá por 2019, y han vuelto a coincidir en el anuncio de su vuelta a los escenarios con un concierto único en Madrid en junio de 2026.