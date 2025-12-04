La nueva anÃ©cdota de Dani Rovira en un mes "deplorable" sexualmente: "Lo dejÃ© a medias"Â |Â LaÂ Revuelta, completo
Dani Rovira no es solo uno de los cómicos y actores más populares de nuestro país, también es una de las personas más queridas por todo el público. El malagueño, la personificación del concepto “ser de luz”, visitaba La Revuelta para presentar Playa de lobos, la nueva película de Javier Veiga y participada por RTVE que protagoniza junto al legendario actor argentino Guillermo Francella. Y ha terminado teniendo un día de reencuentros, primero con un compañero del colegio al que no veía desde la infancia: “Una llorera el día que os fuisteis a otra ciudad…”. Y después con La Excepción, el grupo de El Langui, a quienes apadrinó en su gira anterior. Dos buenos momentos que, con toda seguridad, le habrán hecho olvidar un mes “deplorable, poco libidinoso, desértico y estepario” en lo sexual. Tanto que, por primera vez, David Broncano ha recibido un -1 como respuesta a la pregunta del sexo.
Dani Rovira está “mmmmuy contento” con la película
Y no cabe duda de ello, porque lo ha repetido en múltiples ocasiones. “Solo por ver el despliegue actoral de Guillermo Francella, ya merece la pena” ver la nueva película de Javier Veiga, con participación. La historia de “un tío muy simplón”, al que interpreta Dani Rovira, a quien un turista, interpretado por Francella, le pide más tiempo para quedarse en la tumbona del chiringuito donde trabaja. “Parece que empieza como comedia, pero se va oscureciendo y hay muchos giros. Es rara para bien”, adelantaba en La Revuelta el malagueño, que ha celebrado haber podido trabajar con el icónico actor argentino, protagonista: “Qué suerte tiene quien no le conozca de poder descubrirle por primera vez”.
Antes de despedirse del programa, Dani Rovira se ha cruzado en el escenario con La Excepción, el grupo de rap de su amigo El Langui. Curiosamente, el rapero de Pan Bendito ha subrayado que, casualmente, “Rovi” fue el responsable de comunicar ante los medios la última gira que hizo el grupo, allá por 2019, y han vuelto a coincidir en el anuncio de su vuelta a los escenarios con un concierto único en Madrid en junio de 2026.
De la “paja triste” a la “paja cancelada”
Uno nunca sabe qué se va a encontrar en La Revuelta, ni qué va a terminar contando. Quizá por eso Dani Rovira observaba al inicio del programa que “siempre me da la sensación de que vengo poco drogado”. Tras establecer oficialmente su altura en los 1,77 metros y definirse a sí mismo y a David Broncano como “feos guapos”, era inevitable que el actor malagueño tuviera que referirse a su anécdota de la paja triste en pleno proceso de quimioterapia, uno de los momentos más icónicos del programa.
Una historia tan difícil de superar que, en esta ocasión, el cómico malagueño ha optado por “inventar un criterio que se puede fijar como estatuto” en la respuesta a la pregunta clásica de las relaciones sexuales. “Ha sido un mes tan deplorable sexualmente, tan anodino, tan poco libidinoso, tan desértico y estepario, totalmente falto, carente y nada abundante” que, por primera vez en la historia de La Revuelta, la puntuación ha sido negativa: -1. “Quise cumplir con el compromiso con mi fisiología, inicié un par de maniobras y lo dejé a la mitad”. Del creador de la “paja triste” llega la “paja cancelada”.