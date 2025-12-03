'Playa de Lobos', la nueva película de Javier Veiga en la que nada es lo que parece ser

A veces las apariencias engañan. Y Playa de Lobos, la nueva cinta de Javier Veiga con participación de RTVE, es un claro ejemplo de ello.

Un lugar de postal en una playa paradisíaca de Fuerteventura y casi, se podría decir, privada —"los guiris que se alojaban en la zona durante el rodaje se iban a dormir a las siete de la tarde, con lo cual estábamos solos cada noche", señala su director en Las mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas y Mamen Asencio—, suele evocar calma y tranquilidad. Sugiere verano y, en el mundo cinematográfico, podría desprender olor a comedia ligera y amable.

27.45 min Las mañanas de RNE - Fantasía, humor y misterio en la inclasificable 'Playa de lobos'

Más aún si quienes nos invitan a sentarnos en las hamacas de su chiringuito —reconvertidas en butacas de cine a partir de su estreno el 5 de diciembre— son Dani Rovira (Málaga, 1980) y Guillermo Francella (Buenos Aires, 1955). Y no un Francella cualquiera, no. Uno ataviado de sus mejores galas veraniegas: clásica camisa hawaiana acompañada de un refrescante cóctel con aspecto de Bloody Mary.

Porque verlos juntos en el cartel, metidos en el agua hasta la cintura y con cara de circunstancias, anticipa, como mínimo, una sonrisilla pícara. Ambos son expertos en el género humorístico. Lo sabemos. Pero no nos engañemos, aunque en Playa de Lobos haya risas y socarronería para dar y regalar, nada es lo que parece.

El encuentro casual entre Manu (Dani Rovira), el trabajador del chiringuito, y Klaus (Guillermo Francella), un turista que se niega a levantar el culo de la última tumbona que falta por recoger, no encaja en el de dos tipos totalmente opuestos y condenados a entenderse. O no del todo, al menos.

Porque sí, afirma Javier Veiga, "la idea es hablar de dos personajes que tienen dos maneras muy distintas de enfrentarse a la vida". Es innegable. "Tenemos a uno que no quiere saber nada porque no tiene interés más allá de dejar la vida pasar sin poner el pie en el agua, y a otro desesperado por ello". Pero detrás se esconden más matices. Muchos más.

01.40 min RTVE.es estrena el tráiler final de 'Playa de lobos', un thriller con Guillermo Francella y Dani Rovira

Nada de comedia tradicional. Ni nada de trama esperada. "La historia tiene que ver con este mundo en el que cada quien está pegado a su pantalla pendiente de lo propio, mientras lo de alrededor le da un poco igual. Es algo que quería llevar fuera del tópico", explica el director. Por eso, "esta película, que podía haberse centrado en una ventanilla de un ministerio, la hemos trasladado a un sitio paradisíaco, donde también ocurren estas cuestiones".