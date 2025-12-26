Elma Saiz cree que "Feijóo debería dimitir" por haber dicho que Mazón le informó "en tiempo real" de la dana

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha considerado este viernes que el presidente del PP, Alberto Feijóo, "debería dimitir" por haber dicho que el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le informó "en tiempo real" de la dana que dejó al menos 230 víctimas mortales, cuando en los mensajes que ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe muestran que el dirigente autonómico le escribió desde las 20:08 horas hasta las 23.29 horas del día de la dana.

"Feijóo lleva un año mintiendo. Ya solo por eso debería dimitir. Tendrá que ocasión que comparecer ante la jueza, donde tendrá que contar la verdad", ha subrayado en una entrevista en La Hora de La 1.

Además, según Saiz, los mensajes demuestran que el Gobierno estuvo al lado de la Generalitat desde el primer momento y "acreditan" que Feijóo "solo quería erosionar y hacer daño al Gobierno". "Es su única obsesión", ha advertido.

Asimismo ha afeado "la forma y el fondo" de los mensajes que envió Mazón al líder del PP. "Me pongo en la piel de una víctima de la dana y no me puedo imaginar el dolor que sienten por esos mensajes, por la forma y por el fondo. Ya sabíamos que los momentos previos de la tragedia, Mazón estaba a otra cosa, pero cuando ya había gente que estaba perdiendo la vida, un mensaje, me ahorro la palabra, de 'desastre, presi'. Primero ese dolor por la manera de expresarse. No sé si el señor Feijóo no muestra sus mensajes de respuesta porque tienen el mismo tono", ha expresado.

Califica de "elegante" y "valiente" el discurso de Navidad del rey Por otro lado, Saiz ha calificado de "elegante" y "valiente" el discurso de Navidad del rey Felipe VI al alertar sobre "el peligro de los extremismos" que, en su opinión, representa no solo a Vox, sino también el PP de Alberto Núñez Feijóo, "que miente a las víctimas de la dana"; al de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que está fagocitando la sanidad pública a través de la privada"; o al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que "de manera inhumana está dejando dormir en la calle a personas solamente por cuestiones de su origen". El rey advierte del peligro de los extremismos y la desinformación: "La convivencia es una construcción frágil" Mª Carmen Cruz Martín Y se ha mostrado de acuerdo con el llamamiento del monarca a promover la ejemplaridad de los poderes públicos y, en este sentido, ha reconocido que la corrupción aumenta la desafección de la ciudadanía hacia la política, pero ha señalado que lo importante es que los partidos actúen con "contundencia" y "rapidez" ante cualquier posible caso.