Las pensiones mínimas subirán el 7% en 2026, mientras las no contributivas y el ingreso mínimo vital lo harán un 11,4%

El llamado "escudo social" del Gobierno se extenderá un año más, durante el 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga del real decreto que incluye la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, con un alza del 2,7% de carácter general, conforme a la inflación. Ese incremento se elevará el próximo año al 7% para las pensiones mínimas y al 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). Las personas que perciban la mínima y tengan un cónyuge a cargo o la de viudedad con cargas familiares también verán un aumento del 11,4% en sus nóminas a partir del 1 de enero.

"Esta revalorización supondrá aproximadamente 570 euros más al año para las pensiones medias de jubilación", ha resumido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que este martes debuta como portavoz del Ejecutivo.

El real decreto aprobado incluye también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de tres medidas sociales, que han marcado la acción del Gobierno en los últimos años: la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa, los descuentos del bono social energético y la garantía de suministros esenciales (agua, gas natural y energía eléctrica) para consumidores vulnerables.