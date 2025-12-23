Las pensiones mínimas subirán el 7% en 2026, mientras las no contributivas y el ingreso mínimo vital lo harán un 11,4%
- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto de "escudo social" con la actualización
- Se prorroga la suspensión de los desahucios, el bono social energético y la garantía de suministros
El llamado "escudo social" del Gobierno se extenderá un año más, durante el 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga del real decreto que incluye la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, con un alza del 2,7% de carácter general, conforme a la inflación. Ese incremento se elevará el próximo año al 7% para las pensiones mínimas y al 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). Las personas que perciban la mínima y tengan un cónyuge a cargo o la de viudedad con cargas familiares también verán un aumento del 11,4% en sus nóminas a partir del 1 de enero.
"Esta revalorización supondrá aproximadamente 570 euros más al año para las pensiones medias de jubilación", ha resumido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que este martes debuta como portavoz del Ejecutivo.
El real decreto aprobado incluye también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de tres medidas sociales, que han marcado la acción del Gobierno en los últimos años: la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa, los descuentos del bono social energético y la garantía de suministros esenciales (agua, gas natural y energía eléctrica) para consumidores vulnerables.
Beneficios fiscales y cotizaciones adicionales tras los incendios del verano
Con este texto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde además a beneficios fiscales para pequeños autónomos y afectados por la dana y los incendios forestales de este verano.
Relacionado con la ola de fuegos, el Ejecutivo ha aprobado también la cotización adicional para que agentes medioambientales y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, un colectivo que —en palabras de la ministra Sáiz—"se jugó la vida para proteger nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestras casas".
Por otro lado, se ha ampliado por un año más la posibilidad de que médicos de Atención Primaria, familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo. "Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que además ha dado unos resultados muy favorables. De hecho, entre los años 2023 y 2025, hay más de 1200 profesionales que se han acogido a esta medida", ha defendido la portavoz.
Finalmente, el texto aprobado recoge las bases de cotización del Sistema de Seguridad Social, actualizadas, y la de los trabajadores autónomos, sin cambios respecto a 2025. "Como saben, la protección de los autónomos está indisolublemente unida a las cuotas, sus cotizaciones, que van directamente a esa protección social. Y como saben, en ese sentido seguimos trabajando con el colectivo", ha declarado la titular de la cartera de la Seguridad Social, que tuvo que rectificar tras plantear una subida que fue rechazada por la patronal de autónomos, los partidos de la oposición e incluso los socios del Gobierno.