Esta cotización de tu nómina a la "hucha de las pensiones" no es nueva, entró en vigor en 2023
Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por publicaciones de redes sociales e Internet que afirman que se ha aprobado en el BOE una nueva cotización para las pensiones que restará hasta 95 euros de la nómina de los trabajadores. Es engañoso. El mecanismo que regula esta cotización está vigente desde 2023 y se aplica desde entonces. Además, la cuantía no es fija, cambia anualmente en base a la cotización de cada trabajador.
"Última hora | El Gobierno cuela en el BOE una nueva cotización obligatoria destinada a la «hucha de las pensiones» que restará hasta 95 euros de la nómina", leemos en un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 6 de octubre. "Miles de trabajadores notarán en la nómina una nueva bajada de sueldo de hasta 95 euros por el MEI, aprobado en el BOE", leemos en el titular de un portal web.
Esta cotización no es una novedad, lleva vigente desde 2023
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es una cuota que se creó en 2023 para llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como "hucha de las pensiones"), con la aportación de los trabajadores de todas las edades. Esta cotización viene regulada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Tal y como puedes comprobar, se trata de una medida con "efectos desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2050" cuyo porcentaje va aumentando año a año.
Hemos contactado con el departamento de comunicación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y nos confirman que esta normativa "no ha sufrido cambio alguno" desde 2023, "por lo que no se trata de una medida reciente". El MEI viene regulado por el artículo 127 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en el Real Decreto 2/2023, "que establece sus características y la cotización de 1,2 puntos porcentuales", y por la disposición transitoria "que fija su aplicación transitoria hasta 2030", explican desde este Órgano.
Este mecanismo se creó para reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones "con la aportación de los trabajadores de todas las edades y permite afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom", añade la Secretaría de Estado en su respuesta. "El Fondo de Reserva, que quedó reducido a apenas 2.100 millones de euros en 2018, cuenta ahora con más de 9.000 millones de euros y superará los 14.000 al final de este ejercicio", concluye este Órgano.
La cuantía de la aportación varía dependiendo de la base de cotización de cada trabajador. Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, recalcan que el importe que se descuente por este concepto en la nómina del trabajador dependerá de la base de cotización que este tenga. En la misma línea se manifiesta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que indica que el porcentaje del MEI que corresponde al trabajador "se multiplica por la base de cotización por contingencias comunes en cada nómina". De esta manera, señalan, el resultado de esta operación se descuenta del salario que percibe el trabajador.
