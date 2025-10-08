Esta cotización de tu nómina a la "hucha de las pensiones" no es nueva, entró en vigor en 2023

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por publicaciones de redes sociales e Internet que afirman que se ha aprobado en el BOE una nueva cotización para las pensiones que restará hasta 95 euros de la nómina de los trabajadores. Es engañoso. El mecanismo que regula esta cotización está vigente desde 2023 y se aplica desde entonces. Además, la cuantía no es fija, cambia anualmente en base a la cotización de cada trabajador.

"Última hora | El Gobierno cuela en el BOE una nueva cotización obligatoria destinada a la «hucha de las pensiones» que restará hasta 95 euros de la nómina", leemos en un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 6 de octubre. "Miles de trabajadores notarán en la nómina una nueva bajada de sueldo de hasta 95 euros por el MEI, aprobado en el BOE", leemos en el titular de un portal web.