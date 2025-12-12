Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026: 40 euros más al mes para 6,6 millones de jubilados

Las pensiones seguirán subiendo en 2026. Según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo harán un 2,7% a partir de enero, tras conocerse que la inflación se situó en el 3% en noviembre. Son unos 35 euros más de media al mes y 490 euros al año (en 14 pagas), teniendo en cuenta que la pensión media del sistema se situó el pasado mes en 1.316,7 euros.

En total, unos 9,4 millones de pensionistas que perciben 10,4 millones de pensiones —un millón de ellos cobra dos prestaciones— se verán beneficiados, además de las 728.062 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Esto es así porque la ley establece que las pensiones se revalorizarán cada año lo mismo que el promedio de la inflación de los 12 meses anteriores, comprendidos entre noviembre del año en curso y diciembre del año precedente.

El cálculo exacto obtenido es del 2,66%, con lo que las pensiones subirán el próximo año en torno a un 2,7%. Este dato es una décima inferior al aumento de 2025, cuando repuntaron un 2,8%, aunque se sitúa muy por encima de los ejercicios anteriores, cuando en la década del 2010 al 2020 las pensiones registraron aumentos de alrededor del 1% o estuvieron congeladas.

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la revalorización de las pensiones es "un derecho de nuestros pensionistas" y ha puesto en valor "el compromiso del Gobierno de seguir trabajando para reforzar el Estado de Bienestar de este país, con un sistema de protección social fuerte, donde es clave mantener la estabilidad y suficiencia económica de nuestros pensionistas".

Las pensiones de jubilación subirán más de 40 euros al mes La subida se aplicará en las distintas clases de pensión contributiva que existen en España: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Para las primeras, las de jubilación, que además con las más numerosas del sistema, la revalorización supondrá unos 40,8 euros adicionales al mes de media (y 571 al año) y pasará a situarse en 1.552,31 euros en 14 pagas. En total, cerca de 6,6 millones de personas se verán beneficiadas. En el caso de la pensión de viudedad, el aumento será de unos 25,3 euros mensuales (unos 354 euros al año), de modo que pasará de los 937,2 euros actuales a 962,5 euros a partir del 1 de enero. Es la pensión principal para casi 1,5 millones de personas, siendo el 95,7% mujeres. La prestación por orfandad subirá en el mismo porcentaje, aunque la cantidad exacta dependerá del salario del progenitor fallecido, ya que equivale al 20% de la base reguladora. A esa cantidad habrá que sumar la revalorización prevista para el próximo año. En cuanto a la pensión por incapacidad permanente, desde el 1 de enero de 2026 se incrementará en torno a 32,7 euros al mes de media, pasando de los 1.211,48 euros actuales a rozar los 1.250 euros al mes. Esto supone unos 460 euros más al año para alrededor de un millón de personas. Por último, las prestaciones en favor de familiares crecerán unos 21 euros al mes (294 euros al año), tomando como base los 784,25 euros actuales. Hasta noviembre, 46.742 personas cobraban esta prestación.