La trama de hidrocarburos dio un millón de euros para comprar la voluntad de Ábalos y otros cargos, según la UCO

La UCO apunta que la trama del fraude multimillonario de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y que lideraba el presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, y su socio, Claudio Rivas, pagó cerca de un millón de euros "para comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos y otros cargos públicos.

Según los agentes, está constatado que Rivas "generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49.213.613,36 euros durante los años 2021 y 2022" a través de la empresa Have Got Time SL, "que le permitió destinarlo, en parte, al pago de aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro Ábalos, "perneando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas".

Dicha infiltración "habría sido vehiculada" a través de Aldama porque era una "persona con acceso al entorno" del entonces ministro Ábalos. "Habría tenido como finalidad la de influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel S.L., la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, todo ello a cambio de una contraprestación económica", han añadido los agentes de la Guardia Civil.

En el informe al que ha tenido acceso RTVE, la Guardia Civil señala directamente a Aldama como la persona que habría logrado el acuerdo para que Ábalos influyera en favor de los intereses de Rivas.

Además, que el exasesor de Ábalos en el ministerio de Transportes, Koldo García, también medió ante los ministerios de Industria y de Transición Ecológica para que Villafuel obtuviera su licencia para operar en el sector.

Desde ese Ministerio, han argumentado que el expediente de esa empresa "tardó en resolverse casi tres veces más que la media, desde enero de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022". Esto se debe, explican a que el departamento "realizó sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos, en dos procedimientos". El primero fue rechazado y, en julio de 2022, se inició el segundo.

Por ello, se reafirman en que "no solo no hubo trato de favor hacia la sociedad, sino que hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos".

El chalet de La Alcaidesa Parte del millón de euros que dedicó la trama a comprar voluntades, 585.000 euros fueron destinados a la compra de un chalet "previamente elegido" por Ábalos: el de La Alcaidesa, en Cádiz. "El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza", apunta el informe. La adquisición del chalet gaditano "se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo García", que había consultado para ello a Ábalos. Para que Ábalos accediese a la vivienda, Aldama habría actuado "como intermediario entre el ministro y la organización criminal", iniciando "las gestiones necesarias para la adquisición" del chalet. "El 17 de junio de 2021, Claudio Rivas, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad", indican los agentes. "La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa causa-efecto", afirma la Guardia Civil. Ese hecho quedó plasmado en una conversación transcrita en el informe. "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González. Leonor trabajaba para la empresa de la trama y reconoció ante el juez haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz. Según los agentes, "los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro". La UCO señala que Ábalos disfrutó del chalet de julio a noviembre de 2021. Dos meses después del cese del ministro, y "ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas".

El "guapo" Sánchez y el "putero" Ábalos Los agentes también han intervenido más mensajes en la investigación a Leonor González y su pareja. Tras conocerse el cese de Ábalos el 10 de julio de 2021, la trama de hidrocarburos temió porque no se consiguiese la licencia para operar en el mercado. En ese momento, Aldama llamó a González para tranquilizarles. Tras ese contacto con Aldama, ella se mensajeó con su pareja: "Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor", explicándole que "se ha enfrentado el putero al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo". "Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante", escribió González. El novio de González le respondió diciéndole que, "desde luego, el putero terminaría de hundir al PSOE", mientras que ella insistió en que Aldama le había llamado para tranquilizarlos: "Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante". "Ah, vale. Pues mejor. Es de agradecer que haya hecho eso. Hombre, los negocios no se mezclan", replicó él.