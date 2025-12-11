La UDEF registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a RTVE.

La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción n°15 de Madrid y las actuaciones, bajo secreto de sumario.

Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.

Por tanto, estas pesquisas no estarían relacionadas con la operación de la UCO de la Guardia Civil que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que, por el momento, se ha saldado con varios registros y tres detenciones, entre ellas la de la militante del PSOE Leire Díez y la del expresidente de la SEPI Vicente Fernández.