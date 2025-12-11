La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar y realiza varios registros vinculados a Leire Díez
- Díez y al expresidente de la SEPI fueron detenidos mientras estaban reunidos y Alonso fue arrestado en Vizcaya
- Se están realizado un total de 19 registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Antxon Alonso, el propietario de Servinabar y socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la misma investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron detenidos este miércoles la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Entre tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, y que también está vinculada con Cerdán.
Según fuentes de la operación, que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, los delitos por los que se investigan a los detenidos son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los tres arrestados pasarán a disposición judicial el próximo sábado, a las 10:00 horas. Será entonces cuando el juez Antonio Piña decidirá si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.
Estas mismas fuentes añaden que se detuvo a Leire Díez y al expresidente de la SEPI mientras estaban reunidos este miércoles, y mientras que Antxon Alonso fue arrestado en Vizcaya.
Se da la circunstancia que Leire Díez también está imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
Registros en empresas vinculadas a Servinabar
En total se han practicado 19 registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, y no se esperan nuevas detenciones en esta fase de las diligencias, aunque sí que podría haber nuevos investigados. Al parecer, uno de los registros se estaría realizando en el bar La Bola, en Sevilla, y otro a la sede de Forestalia, en Zaragoza.
Servinabar es una empresa que también está siendo investigada en el caso Santos Cerdán y que según la UCO se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.
La operación en la que han sido detenidos Leire Díaz, Vicente Fernández y Antxon Alonso se encuentra bajo secreto de sumario, y es dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.