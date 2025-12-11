La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar y realiza varios registros vinculados a Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Antxon Alonso, el propietario de Servinabar y socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la misma investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron detenidos este miércoles la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Entre tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, y que también está vinculada con Cerdán.

Según fuentes de la operación, que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, los delitos por los que se investigan a los detenidos son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los tres arrestados pasarán a disposición judicial el próximo sábado, a las 10:00 horas. Será entonces cuando el juez Antonio Piña decidirá si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.

Estas mismas fuentes añaden que se detuvo a Leire Díez y al expresidente de la SEPI mientras estaban reunidos este miércoles, y mientras que Antxon Alonso fue arrestado en Vizcaya.

Se da la circunstancia que Leire Díez también está imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.