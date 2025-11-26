El juez del caso Leire Díez cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando el 2 de febrero de 2026
- También cita a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero
El juez que instruye el caso de Leire Díez sobre las presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado como testigos el próximo 2 de febrero de 2026 al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.
En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha emplazado a ambos, así como también a los empresarios Alejandro Hamlyn, que está investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y huido en Dubai, y Luis del Rivero.
A todos ellos advierte de que si no comparecen ni aleguen "causa legal que se lo impida", les impondrá una multa de 200 a 5.000 euros.
El magistrado adopta esta decisión después de que Leire Díez admitiese en su declaración en sede judicial dos reuniones en abril de 2024 con Cerdán, en una de las cuales habría estado presente Hernando, que entonces era director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Pide al PSOE saber qué actividad ha tenido Díez y Cerdán
Además, el juez Zamarriego ha pedido al PSOE que en el plazo de diez días informe acerca de si la imputada Leire Díez ha desempeñado alguna actividad en el seno del partido y si percibió alguna remuneración por ello, así como de la fecha de alta y cese como afiliada a este partido.
También ha solicitado que el Partido Socialista informe sobre si Santos Cerdán es o ha sido afiliado del PSOE, la fecha de alta y cese y la actividad que ha desempeñado en la organización, y la misma información ha solicitado acerca de Antonio Hernando.
Además, el juez ha pedido a la policía científica que mejore la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre la reunión que mantuvo el pasado 7 de mayo con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. La defensa de la exmilitante del PSOE ha pedido al juez que anule y deje fuera del procedimiento estas grabaciones.
También el juez ha reclamado que la policía determine técnicamente si la grabación de la reunión entre Leire Díez, Dolset y el empresario huido de la Justicia Alejandro Hamlyn, publicada por El Confidencial, "pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño".
Con estas nuevas citaciones, el titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid avanza en la investigación de una causa que pretende esclarecer las presuntas maniobras de la exmilitante del PSOE contra la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y determinados jueces supuestamente, según la causa, para tratar de "malbaratar" investigaciones.
En este procedimiento están investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias el periodista Pere Rusiñol, el empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez, quien ha negado actuar en nombre del PSOE -pese a que así lo dice en el audio de la reunión con Stampa- y enmarca sus actuaciones en una investigación periodística.