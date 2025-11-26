El juez del caso Leire Díez cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando el 2 de febrero de 2026

El juez que instruye el caso de Leire Díez sobre las presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado como testigos el próximo 2 de febrero de 2026 al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha emplazado a ambos, así como también a los empresarios Alejandro Hamlyn, que está investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y huido en Dubai, y Luis del Rivero.

A todos ellos advierte de que si no comparecen ni aleguen "causa legal que se lo impida", les impondrá una multa de 200 a 5.000 euros.

El magistrado adopta esta decisión después de que Leire Díez admitiese en su declaración en sede judicial dos reuniones en abril de 2024 con Cerdán, en una de las cuales habría estado presente Hernando, que entonces era director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno.